Контрактникам повысят стоимость обучения: студентам каких специальностей придется платить больше и в чем причина

В Украине могут значительно повысить стоимость обучения для студентов-контрактников, которые учатся в государственных учреждениях высшего образования, – Кабинет министров уже принял соответствующее постановление №417.

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Насколько оправдано такое решение правительства и к чему оно может привести – рассказывает OBOZ.UA.

Кого хотят уравнять

Постановление №417 "О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 24 декабря 2019 г. №1146 и от 3 марта 2020 г. №191" подразумевает увеличение стоимости обучения на контракте в государственных вузах до суммы, которую тратит государство на студента-бюджетника в конкретном учреждении высшего образования.

Напомним, что контрактники начали появляться в вузах в 90-е годы, когда система высшего образования (как и многие другие государственные системы) терпела трудности и лишения. И для "поддержания штанов" было принято решение тех молодых людей, кто не смог поступить благодаря своим знаниям, обучать за деньги.

Обучение по контракту сначала значительно превышало стоимость подготовки обычного студента. Но годы шли, и в настоящее время образовался перекос в другую сторону: фактические затраты государства на подготовку одного бюджетного студента превышают стоимость контракта. И правительство это дело сейчас решило как минимум выравнять.

"Средняя стоимость контракта в стране – 37 тысяч гривен, средняя стоимость бюджета – 50 тысяч. Традиционно у нас распределение бюджетников и контрактников – приблизительно 40 на 60 процентов. Но повышение стоимости обучения коснется не всех контрактников, а только тех, кто учится на определенных специальностях", – рассказывает OBOZ.UA заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Михаил Винницкий.

Всего под "выравнивание", согласно правительственному постановлению, должны попасть около 40 специальностей. Среди них, например – дизайн, международные экономические отношения, финансы, банковское дело, фондовый рынок, маркетинг, компьютерные науки, кибербезопасность, медицинские науки, стоматология. Одним словом – востребованные специальности, обучившись которым человек сможет легко найти работу и потом за несколько лет "отобьет" вложенные в учебу деньги.

Постановление требует доработки

Как подчеркивает Михаил Винницкий, постановление об индикативной себестоимости образования относится только к "конъюнктурным" специальностям. Оно не касается специальностей с особой поддержкой государства. Среди которых – педагогика, агрономия, естественные науки (математика, физика, химия, биология), украинский язык и литература.

"В принципе, сам факт повышения платы за учебу на контракте до уровня себестоимости – это справедливо. Но то, что многие потенциальные контрактники просто не будут поступать, – это очевидно. Не все потянут. В Киеве – еще может быть, но в регионах сложнее. Тем более сейчас в Украине в условиях дистанционного обучения качество обучения заметно падает, и платить больше денег за худшее образование – кому это надо? Но есть специальности, на которые поступать будут все равно, как бы ни повышали стоимость. Та же стоматология", – говорит OBOZ.UA заведующий кафедрой факультета радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем ХНУ им. Каразина Владимир Берест.

Как он рассказывает, вообще контрактники в наше время – это в любом случае большой плюс для учреждений высшего образования.

"Контрактники – это и новые окна в аудитории поставить, и зарплату преподавателям повысить. Лично у нас контрактников, как и на всех факультетах физического профиля, немного. Около 5%. Но есть факультеты, где контрактников – более 70%. Так что повышение стоимости обучения для вуза – это вроде бы плюс. Но то, что многие теперь перестанут поступать на контракт, – это минус", – говорит Владимир Берест.

Надо отметить, что Союз ректоров Украины обратился с письмом к президенту с просьбой остановить действие правительственного постановления №417.

"Финансовая подушка" у украинцев заметно меньше, чем до полномасштабной войны, и повышать в это время стоимость обучения довольно странно. Этот вопрос надо дополнительно урегулировать, хотя бы понять – почему в данном конкретном случае именно так, а не иначе. Платить столько, а не столько. А не просто устанавливать перечень специальностей", – говорит OBOZ.UA ректор КНУ им. Тараса Шевченко Владимир Бугров.

Президент, впрочем, пока не откликнулся, а поступать в вузы абитуриенты будут уже через месяц.

Но тут надо отметить, что обсуждать вопрос "повышать – не повышать" вообще несколько странно. Речь же идет не о частных вузах, а о государственных. В Польше и Германии, например, если человек – гражданин страны, учится на языке своей страны в государственном вузе, то он учится бесплатно. А за деньги – это для приезжих.