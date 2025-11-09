Сколько должны длиться ежедневные прогулки собаки: отвечает эксперт

Владельцы собак понимают важность поддержания физической формы и активности своих питомцев благодаря регулярным прогулкам, но многие могут не знать об оптимальном времени, которое они должны проводить на свежем воздухе со своими четвероногими компаньонами.

Хотя режим прогулок значительно варьируется, от длительных походов до коротких прогулок по окрестностям, на самом деле существует определенная продолжительность, к которой владельцы домашних животных должны стремиться. Ветеринар Николь Рус в своем TikTok дала важные рекомендации, которые могут существенно повлиять на самочувствие вашей собаки, причем рекомендуемое время физических упражнений полностью зависит от индивидуальных характеристик вашего питомца.

Правила отличаются для щенков и для взрослых собак. Существует отличное эмпирическое правило для первых: это пять минут в месяц дважды в день.

"Итак, если у вас четырехмесячный щенок, четыре умножить на пять – это 20, учитывая физические упражнения по 20 минут дважды в день. Это включает прогулки и подобные вещи, а также физические упражнения и игры, в которые вы играете с собакой", – сказала ветеринарка.

"Взрослые собаки в среднем проводят на свежем воздухе от 30 до 60 минут в день, но это время может меняться. Поэтому, если у вас действительно активная порода, например бордер-колли, вам, вероятно, понадобится от одного до двух часов", – уточнила она.

Если у вас более сидячая порода, вам, возможно, понадобятся две 20-минутные прогулки в день, а не полный час. Что касается старших собак, то здесь рекомендуется примерно от 30 до 60 минут, но тип физических упражнений очень важен для ухода за их суставами.

Однако она подчеркнула, что очень важно поддерживать режим физических упражнений, когда собаки стареют.

