Stella Artois присоединится к главным гастрономическим событиям 2025 года

Stella Artois этой осенью присоединяется к самым заметным гастроивентам – "Young Chef's", "Salt Conference" и "Chef-Chef".

Для бренда с более чем 600-летней историей и присутствием в 95 странах мира это не просто партнерство, а способ подчеркнуть: гастрономия сегодня – это больше, чем рецепты.

Современная гастрокультура охватывает фуд-дизайн, урбанистическую еду, эксперименты со вкусовыми сочетаниями и более глубокое внимание к культуре потребления. В этой среде Stella Artois раскрывает свою миссию: создавать моменты, которые стоят большего.

Особый ритуал Perfect Serve, разработанный мастерами бренда, состоит из пяти шагов подачи, которые делают опыт дегустации узнаваемым и совершенным. Это современное продолжение многовековых традиций, которое позволяет ощутить все грани вкуса Stella Artois.

Сегодня гастрофестивали и фуд-события формируют новую культуру потребления. Встречи с шеф-поварами, мастер-классы, интерактивные форматы и дегустации способствуют атмосфере, где рождается нечто большее, чем просто вкус. Здесь Stella Artois интегрируется в локальные гастротренды и выстраивает эмоциональную связь с ценителями.

"Участие в гастрономических событиях для нас очень важно, ведь это вклад в развитие профессии шеф-повара и культуры потребления в целом. Stella Artois не просто создает продукт – мы дополняем и создаем моменты, достойные большего. Так же, как и шеф-повара, чья фантазия и дух экспериментаторства помогают сделать совместное потребление пищи интересным, эстетичным и особенным. Для нас это партнерство – прежде всего об общих ценностях и создании незабываемых моментов, которые стоят большего", – отмечает Валерия Гладилина, старший бренд-менеджер Stella Artois компании AB InBev Efes Ukraine.

Параллельно бренд развивает новую коммуникационную платформу "Вкус, достойный большего".

"Это наш способ показать, что гастрономия – это не только рецепты, но и истории, люди, культура, это сама жизнь. Пиво Stella Artois может быть важным элементом гастроопыта и дополнением к особым моментам", – добавляет Валерия.