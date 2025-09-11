Стартовал телепроект 'Детям наших Защитников': цикл историй о детях, чьих родителей забрала война

Каждая серия документального спецпроекта – это отдельная болезненная история ребенка, чьи папа или мама погибли, защищая нашу Родину от лютого врага. Оставшись без папиной поддержки и материнской ласки, эти дети растут под опекой бабушек и дедушек, теть и крестных... Жизнь ежедневно бросает им вызовы, которые они мужественно преодолевают вместе.

Видео дня

Дети павших Защитников – продолжение надежд и ожиданий тех, чьи жизни прервала война. И таких маленьких украинцев немало. История каждого – уникальна. Именно об этом – об их нелегкой судьбе и человеческом неравнодушии к чужому горю – и снят спецпроект, который имеет такое же название, как и благотворительная платформа – "Детям наших Защитников", основанная для помощи и поддержики таких детей.

Истории о детях погибших Защитников выходят на телеканале "Дом" дважды в неделю: по понедельникам и четвергам. В эфир вышло уже четыре серии. Одна из них – о добром, искреннем и мужественном Левончике – сына павшего Героя. Папа мальчика еще со времен АТО находился в горячих точках и имел многочисленные боевые награды. 20 марта 2022 года от тяжелых ранений, полученных в бою, сердце Героя остановилось навсегда.

В начале полномасштабного вторжения Левон вместе со своей бабушкой был вынужден покинуть родной дом и выехать за границу. Но несмотря на все испытания, они вернулись в Украину. Сейчас Левон с тетей и бабушкой проживает в Буче, в съемной квартире. Здесь они заново строят свою жизнь и достойно воспитывают Левончика. Мальчик растет таким же умным и мужественным, каким был его папа. Ведь перенял от него все лучшие качества и любовь к спорту, а особенно – к смешанным единоборствам.

И таких историй немало! Благодаря благотворительной платформе "Детям наших Защитников" такие дети нашли поддержку среди неравнодушных людей и снова начали надеяться на лучшее будущее.

Именно это ощущение человеческой заботы и поддержки подарила Левону авиакомпания "Украинские вертолеты", которая и стала инициатором создания благотворительного проекта "Детям наших Защитников" и взяла под свою финансовую опеку мальчика. А вместе с ним еще 40 детей-сирот павших Защитников из Киева и области. Каждому из подопечных ежемесячно предоставляется финансовая поддержка в размере 10 тыс. грн. За эти средства закупается все необходимое для комфортной жизни и обучения. Кроме этого, авиакомпания организует для детей немало интересных развлекательно-познавательных мероприятий: походы в театр, кино, музеи ...

Такие истории вдохновляют и побуждают к действиям! Так, к благотворительной платформе социально-ответственного бизнеса "Детям наших Защитников" уже присоединилось более 80 больших и малых компаний, которые взяли под постоянную финансовую опеку детей павших Героев из разных уголков Украины. И сегодня они имеют возможность получать все необходимое: от одежды до оздоровления. Однако самое главное – это ощущение поддержки и заботы.

Благотворительный проект "Детям наших Защитников" реализуется авиакомпанией "Украинские вертолеты" в партнерстве с Министерством по делам ветеранов Украины, Государственной службой Украины по делам детей, Международной торговой палатой (ICC Ukraine) и имеет целью объединить усилия государства, общественности и бизнеса в добром деле – найти каждому ребенку-сироте павших воинов надежных бизнес-опекунов.

Присоединяйтесь к благотворительному проекту "Детям наших Защитников" и вы! Станьте надежной опорой и поддержкой для детей! В ваших руках та сила, которая может вернуть им веру в добро и и подарить надежду на лучшее будущее.