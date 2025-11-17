СССР хотели назвать по-другому: почему не прижился первый вариант

Страну, которая семь десятков лет существовала на территории Восточной Европы, Средней и Северной Азии мы привыкли называть СССР – Союз Советских Социалистических Республик. Однако, она могла получить совершенно другое название.

Как выяснил OBOZ.UA, во время дебатов о создании союзного государства всерьез рассматривался вариант Союз Советских Республик Европы и Азии (ССРЕА). Его автором был "вождь мирового пролетариата" Владимир Ленин. Разбираемся, почему его вариант не прижился.

Историки четко фиксируют, что Российская империя распалась в 1917 году, а СССР официально был образован в 1922 году. В период между этими датами на землях, вошедших в состав Страны Советов продолжались сложные государствообразующие процессы, которые привели к тому, что к моменту провозглашения объединения уже фактически сформировались советские "республики" под руководством большевистской партии. Так уже существовали РСФСР (Россия), а также Украинская, Белорусская, Азербайджанская, Армянская и Грузинская республики и ряд государственных образований в Средней Азии.

Гражданская война постепенно угасла, и встал вопрос: каким образом юридически закрепить объединение этих образований. На столе у коммунистов лежали два предложения:

План Сталина ("автономизация"): Иосиф Сталин, который в то время был наркомом по делам национальностей, предлагал, чтобы Украина, Беларусь и Закавказская федерация просто вошли в состав Российской СФРР на правах автономий. В таком случае Россия занимала бы доминирующее положение.

В письме в Политбюро от 26 сентября 1922 года Ленин настаивал: будущее государство должно строиться как союз равноправных республик, а не как унитарная структура с автономными областями. "...Мы признаем себя равноправными с Украинской ССР и др. и вместе и наравне с ними входим в новый союз, новую федерацию, Союз Советских Республик Европы и Азии", — писал он.

Несмотря на то, что Ленинские правки были учтены, а план автономизации отвергли, само название ССРЕА так и не было принято. Документальных объяснений нет, но историки чаще всего называют три возможные причины.

Географическая привязка. Указание на "Европу и Азию" было признано слишком узким. Другие большевистские деятели (в частности, Михаил Фрунзе) заметили, что такое название ограничивает амбиции мировой революции. Они утверждали, что к союзу в будущем должны были бы присоединиться республики из Америки, Африки и других континентов.

Было решено убрать географическую привязку, но добавить идеологическую. Чрезмерная громоздкость. В процессе работы над Конституцией более лаконичное, удобное для использования и универсальное "СССР" естественно вытеснило более длинное название. Оно лучше подходило и для пропаганды, и для дальнейшего расширения союза.

Примечательно, что ленинское название пытался возродить советский физик, диссидент и лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров. Понимая необходимость реформирования СССР, он создал и представил в ноябре 1989 года документ, который назвал Конституция Союза Советских Республик Европы и Азии. Документ базировался на защите прав личности и народов. Сахаров также выступал за отмену статьи 6 Конституции СССР, которая обеспечивала политическую монополию Коммунистической партии. Однако его предложение не понадобилось, поскольку "тюрьма народов" развалилась, дав всем республикам независимость и право решать свою дальнейшую судьбу самостоятельно.

