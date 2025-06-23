"Среди них много женщин": Малюк рассказал о работе агентов СБУ и разоблачении агентов ФСБ

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк поделился подробностями деятельности украинских агентов в тылу врага, в частности ролью женщин в спецоперациях, и обнародовал статистику по государственной измене и диверсиям.

Видео дня

Об этом глава СБУ заявил на встрече с журналистами. Он отметил, что агенты спецслужбы проводят эффективные и успешные спецоперации.

"Мы проводим топовые операции. Вы видели, кроме "Паутины", сколько всего мы сделали. За этим стоят конкретные фамилии и конкретные лица", – отметил Малюк.

Глава СБУ заявил, что высоко ценит своих людей, со всеми общается лично и считает, что они с ним "до конца его дней", если бы не сложились обстоятельства.

"Среди них – много женщин. После успешных операций мы меняем им внешность, документы, они живут с другой фамилией. Это настоящие агентессы. И президент очень высоко ценит этих талантливых, искренне неравнодушных к судьбе Украины, смелых людей", – сказал руководитель спецслужбы.

Сотрудничество с международными партнерами

Малюк подчеркнул, что Украина ведет равноправное взаимодействие с иностранными спецслужбами. По его словам, наши партнеры не только помогают, но и перенимают опыт СБУ.

"Мы самостоятельная суверенная страна. У нас с партнерами взаимное уважение, сотрудничество. Они не доминируют, часто у нас учатся. Они в фильмах художественных видят то, что мы делаем сейчас собственными руками. Но во многих вещах они очень помогают, и среди них есть те, кого мы называем боевыми побратимами. Те, кого я ставлю в образец, с кем постоянно общаюсь. Они – наше боевое братство", – заявил руководитель СБУ.

Относительно разоблачения предателей и агентов РФ

Малюк также остановился на теме выявления предателей и диверсантов. По состоянию на сейчас СБУ:

открыто 3 890 уголовных производств по государственной измене, 3 470 подозрений, 1048 человек осуждены;

9 552 уголовных производства по фактам коллаборационистской деятельности и пособничества государству-агрессору. 8 319 подозрений, 1 955 человек осуждены;

662 производства по передаче врагу данных о ВСУ или корректировке обстрелов. 545 подозрений, 207 человек осуждены. 304 производства по совершению диверсий. 320 подозрений, 22 человека осуждены.

765 производств по террористической деятельности (258-258-5). 836 подозрений, 425 человек осуждены.

Отдельное внимание СБУ уделяет так называемым "агентам в рясах". По словам Малюка, если священнослужители нарушают закон, они будут нести ответственность наравне с другими.

"Если они совершают преступления против основ нацбезопасности, или любые другие преступления, мы это квалифицируем в соответствии с действующим законодательством и привлекаем к ответственности. В Конституции есть принцип свободы совести, свободы вероисповедания, и мы это уважаем. Но если они поддерживают агрессора, то, конечно, мы документируем таких лиц. Наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает", – подчеркнул Малюк.

С начала полномасштабного вторжения СБУ:

начала 174 уголовных производства в отношении священнослужителей УПЦ МП;

122 клирикам сообщено о подозрении;

31 человек уже осужден.

Малюк добавил, что каждый такой случай квалифицируется согласно действующему законодательству, с уважением к свободе вероисповедания, но без толерантности к поддержке агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Василия Малюка, во время третьей атаки на незаконно возведенный Керченский мост, которую сотрудники СБУ устроили 3 июня, был нанесен удар по ключевым опорам сооружения. Для этого использовали взрывчатку в 1100 кг, причем сработали таким мощным зарядом дважды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!