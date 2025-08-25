Специалист назвал 'золотое правило', которое должны усвоить все владельцы кошек

Эксперт по поведению кошек Джексон Галакси поделился своим "золотым правилом", которого должны придерживаться все владельцы этих животных, поскольку оно касается места размещения лотка для кошачьего туалета.

Видео дня

На своей странице в TikTok, где у него более двух миллионов подписчиков, он написал: "Когда дело доходит до лотков, следуйте этому правилу".

Далее он объяснил, что именно это означает, поскольку коты более требовательны к своим лоткам, чем вы можете себе представить. "Следуйте "золотому правилу", которое заключается в том, что на каждого кота, которого вы имеете, у вас должен быть лоток, плюс еще один. Один кот, два лотка. Два кота, три лотка. Это работает", – сказал он.

Однако, специалист отметил важность размещения лотков в разных частях вашего дома. Не ставьте их рядом.

По его словам, лотки надо размещать не там, где вы не сможете их увидеть и где они не будут мешать вам, а там, где эти вещи будут доступны для ваших домашних любимцев.

Пользователи в комментариях отметили, что особенно актуально это правило для тех владельцев кошек, которые живут в доме, где есть несколько комнат.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, стоит ли выгуливать котов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.