Что делать, чтобы глициния цвела дважды за лето: три шага

Глициния может принести вашему саду замечательные цветы в конце весны или в начале лета, но если вы хотите увеличить свои шансы получить вторую волну прекрасных цветов, есть несколько вещей, которые вам нужно сделать, чтобы помочь ей в этом.

Садовый дизайнер и блогер, который выкладывает видео в TikTok, под ником @gardening.with.ish поделился своим руководством для начинающих, которое поможет сохранить цветение глицинии дольше, чем запланировано.

Глициния образует длинные соцветия ароматных цветов различных цветов, включая белый, сиреневый, розовый и темно-фиолетовый. Обычно они цветут в мае и июне, но можно стимулировать второе цветение в поздние летние месяцы.

Второе цветение глицинии может быть не таким "впечатляющим", как первое, но при надлежащем уходе все еще можно получить хорошие цветы в конце лета. Эксперт объяснил, что летом глициния может одичать, распуская "зеленые плети", которые ищут места для роста.

Благодаря всему этому росту, энергия сосредотачивается на этом, а не на цветах. Если вас уже устраивает размер, хорошо обрежьте растение, и таким образом энергия не будет потрачена впустую, а растение снова сосредоточится на цветении.

Если ваша глициния уже дала несколько бутонов, вы можете стимулировать ее к цветению, подкармливая удобрением для помидоров раз в неделю в течение двух-трех недель. Это повысит уровень калия в почве, чтобы помочь цветам расцвести.

Последняя задача, на которой вам следует сосредоточиться, это удаление отцветших цветков глицинии.

Это поможет избавиться от любых цветков или семенных коробочек, которые забирают энергию у нового цветения.

Чтобы помочь глицинии зацвести во второй раз, убедитесь, что она получает много солнца и имеет хорошо дренированную почву. Выполнение этих задач также поможет стимулировать ее пышнее и лучше цвести в последующие годы.

