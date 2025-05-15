Советское шампанское и мороженое на самом деле ворованные: как так получилось

Вкус детства, "то самое" мороженое, любимый пломбир в вафельном стаканчике и легендарные столовые с самообслуживанием - все это давно стало частью ностальгического образа СССР. Но мало кто задумывается, что за этими продуктами и концептами скрываются совсем не советские корни.

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Советский Союз активно заимствовал не только технологии, но и гастрономическую культуру с Запада, иногда почти дословно копируя чужие наработки. Известные сегодня "советские" блюда, продукты и форматы питания - часто результат удачного импорта идей из США. История таких заимствований - это одновременно иллюстрация технической отсталости Союза и пример того, как идеология часто противоречила реальности.

Советские столовые, которые многие вспоминают с теплотой, на самом деле появились на американских заводах. В 1958 году Никита Хрущев во время визита в США посетил предприятие IBM. Его больше всего поразил не технический прогресс, а обычная фабричная столовая. Самообслуживание, конвейерная подача еды, стеклянные полки, пластиковые подносы - все это Хрущев приказал воспроизвести на советских просторах. Так в СССР появился знакомый формат столовых, которые массово начали открываться по всей стране, а блюда приспособили к массовому производству - например, котлеты стали запекать партиями на листах.

Мороженое с американским привкусом

Еще раньше, в 1936 году, советский нарком пищевой промышленности Анастас Микоян отправился в США для "заимствования опыта". Там он увидел промышленное производство мороженого, попробовал лучшие образцы и решил привезти всю систему в Союз. Благодаря этому в СССР появились знакомые сорта пломбира, эскимо, крем-брюле и другие любимые виды. Микоян также заказал оборудование и стандартизировал рецепты, из которых позже сформировался образ "качественного советского мороженого". Но ни на этикетках, ни в учебниках об этих американских корнях не упоминали.

Майонез, шампанское и другие "импортные символы СССР"

Многие другие продукты, которые считались гордостью советской кулинарии, тоже имели совсем не советское происхождение. Майонез, шампанское, томатный сок, бисквиты, шоколад, конфеты - все это также было заимствовано или адаптировано по американским технологиям и образцам. В книге "О вкусной и здоровой пище" советские граждане узнавали об этих блюдах, но источник их происхождения замалчивался. Между тем настоящим автором многих этих кулинарных новинок был американский бизнес и наука.

Кроме продуктов, США в годы Второй мировой войны поставляли СССР и продукты, и технику через программу ленд-лиза. Это также существенно повлияло на доступность определенных продуктов для советского населения. Но в публичном дискурсе подобные темы или замалчивались, или подавались в совершенно ином свете - как дружеская помощь союзников, но никогда как культурная или техническая зависимость. В конце концов, то, что для других стран было нормальным потребительским опытом, в СССР становилось предметом особой гордости.

Импортированное "советское" чудо

Мифы об аутентичной советской гастрономии десятилетиями поддерживались пропагандой, но факты говорят о другом. Часто самые любимые блюда советской эпохи имели совсем другое происхождение, чем считалось. Они не родились в СССР, а были либо куплены, либо скопированы. Вкус детства оказался вкусом, заимствованным у капиталистического Запада. И хотя история советского питания - это часть прошлого, она хорошо иллюстрирует, как даже тоталитарная система не могла избежать влияния внешнего мира.

OBOZ.UA предлагает больше узнать, как в СССР "воровали еду" и продавали некачественные продукты под видом "ГОСТа".

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