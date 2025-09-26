Социально ответственное партнерство для борьбы с 'эпидемией' ПТСР в Украине

По оценкам ВОЗ, около 10 миллионов украинцев находятся в зоне риска посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Для государства это не только медицинский, но и социально-экономический вызов. Известный ученый, директор Учебно-научного института психического здоров’я НМУ им. А.А. Богомольца Олег Чабан считает, что общество уже сейчас должно готовиться к проблемам психического здоровья, которые возникнут после войны. Для лечения психологических расстройств важным фактором является близость родного дома, привычной среды для жизни, активация прошлых нейронных связей, а также наукоемкие решения в лечебной практике, например VR-терапия.

Эффективность применения VR становится предметом интереса медиков из разных стран. Метод виртуальной реальности доказал эффективность в США и других странах и при поддержке партнеров из Германии, Кореи, Японии уже активно развивается в Украине View of Virtual Reality Exposure Therapy Protocol for Post-Traumatic Stress Disorder Treatment in Military Veterans: Cross-Cultural Adaptation of Virtual Exposure Therapy in Ukraine. Классический курс лечения посттравматического расстройства требует 30–50 сеансов. В определенных случаях VR-подход позволяет достичь сопоставимого результата примерно за 10 сеансов, сокращая время и снижая нагрузку на систему здравоохранения.

Общеизвестно, что ПТСР возникает при изменении биохимических процессов в организме, когда после полученной психотравмы через 3–6- и больше месяцев люди начинают чувствовать стресс, усталость, потерю внимания, раздражительность, тревогу и постоянные навязчивые мысли, которые доводят их до суицида или преступлений.

"Здоровая психологическая атмосфера в обществе повышает продуктивность граждан. Поэтому нужно помочь людям преодолеть прошлое и освободиться от психологических травм, что должно быть одним из приоритетов государства и гражданского общества. Это напрямую связано с сокращением рисков социальной дестабилизации и экономических потерь", – отметил Владимир Костерин.

Министерство по делам ветеранов Украины финансирует лишь работу врачей в процессе терапии, а обучение специалистов, покупка программно-лечебного комплекса VR и научно-информационное сопровождение ложится на плечи медиков. При этом кадровый дефицит критичен: по данным Министерства здравоохранения в Украине всего 50 психиатров и психотерапевтов на миллион жителей, тогда как в ЕС – 150–200. Психіатри і психотерапевти в Україні надмірно навантажені Также есть проблема выгорания, поэтому технологические проекты должны стать подспорьем для медиков.

Понимающие и ответственные за своих сотрудников и всех граждан страны, дальновидные предприниматели действуют на опережение, готовя сани летом, а телегу зимой – создавая технические условия для работы врачей в районах дислокации их предприятий. Пилотные программы внедряются в больницах, например в Киевской области и Николаеве. Уже есть примеры корпоративной поддержки: бренды Kalganoff и "Львів Княжий" профинансировали обучение врачей и оснащение кабинетов VR-терапии. Такой опыт подтверждает, что социально ответственный бизнес способен ускорить внедрение инноваций, снизить риски обострений ПТСР и предотвратить экономические потери от снижения трудоспособности.

На одном из мероприятий посвященных потребностям ветеранов в Киевской области первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко отметил социально-медицинские инициативы с инновационной составляющей. "Технологии виртуальной реальности в экспозиционной терапии являются перспективным направлением преодоления посттравматических расстройств у военных и гражданских лиц. VR позволяет моделировать в безопасной среде ситуации, чтобы качественно прорабатывать травмы вместе со специалистами и возвращать людей к полноценной жизни", – сказал вице-спикер.

Поддержка со стороны спонсоров и местных властей – это инвестиция в здоровье ветеранов, сотрудников, их семей и всей страны. Научно обоснованная VR-терапия способна помочь украинцам победить не только внешние угрозы, но и внутренние последствия войны, делая общество устойчивым и психологически здоровым.