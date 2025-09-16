Сон – лучшая косметика: советы эксперта, как восстанавливать тело и нервную систему

Сергей Губанов – врач, остеопат, холистический терапевт и соучредитель Soul&Body Center в Киеве. Автор авторской методики Soul & Body Method, которая сочетает официальную медицину, остеопатию и телесные практики. Более 20 лет он практикует медитацию и помогает женщинам и мужчинам восстанавливать силы, настраивать тело на здоровье и жить в гармонии с ритмами организма.

Специально для OBOZ.UA он объяснил, почему сон – это самый ценный ресурс, и дал советы, как сделать его настоящим источником красоты и энергии.

Почему сон так важен

В женском организме все построено на основе ритмов: ритм гормонов, энергий, менструации, ритм активности и восстановления, ритм питания. Если мужское тело можно больше сравнить со стабильностью, то женское – с ритмичностью и резонансом. Этот резонанс может быть положительным – давать легкость и энергию, или отрицательным – приносить вялость, усталость и нежелание просыпаться.

А как выйти на позитивный резонанс с жизнью? Прежде всего – через настройку больших ритмов: сна, активности и питания. Начнем со сна.

Что происходит во время сна

Именно во время сна мы восстанавливаемся. Организм заряжает внутренние батареи, обновляет клетки, запускает механизмы регенерации и приводит в баланс нервную систему. За ночь мы "перепаковываем" информационные нагрузки и возвращаемся к состоянию внутреннего равновесия. Но важно, чтобы сон был качественным. Тогда он действительно становится нашей лучшей косметикой.

Ритуалы для качественного сна

Сергей советует перед сном создавать атмосферу, которая поможет телу перейти в восстановление:

Информационный детокс – за час до сна не скролить ленту, не вести эмоциональных разговоров. Вместо этого пересмотреть день и сделать "кофе-медитацию" – поблагодарить себя за хорошее и отпустить незавершенное. Маленькие ритуалы для тела – душ, легкий уход, самомассаж. Релакс-практики – тайский массаж, остеопатическая сессия, теплый травяной напиток вместо кофе или чая. Чтение книги или легкая медитация с концентрацией на дыхании. Небольшая активность – 20 минут стрейчинга, йоги или пилатеса в легком режиме. Уютное место для сна – убрать лишнее, создать "гнездышко", в котором приятно засыпать. Свеча или огонь – несколько минут смотреть на пламя, чтобы успокоить нервную систему. Аутотренинг – внутренний настрой: "Я расслабляю тело, засыпаю в покое и просыпаюсь восстановленной".

Чего стоит избегать

Стимуляторов перед сном: кофе, крепкий чай, сладкое.

Чрезмерной активности гаджетов: телефон стоит ставить на "режим полета" и не оставлять возле кровати.

Излишнего доверия к трекерам сна: если есть проблемы, лучше их отложить, чтобы не тревожить организм еще больше.

Подушка, матрас и позы сна

Важно, чтобы матрас и подушка помогали восстановлению. Для напряженной спины лучше мягкие материалы, для слабой – жесткие. Подушка должна держать голову параллельно к полу, независимо от позы.

Обращайте внимание, в какой позе вы просыпаетесь:

На животе – возможен застой во внутренних органах, стоит проверить пищеварение и лимфу.

На спине или боку – органическая, здоровая поза.

В позе эмбриона – сигнал, что эмоциональная сфера нуждается в заботе и защищенности.

Сон и красота

Мой личный признак, что я восстанавливаюсь во время сна, – я начинаю нравиться себе на фотографиях. Лицо светится, выглядит моложе. Это подтверждает: качественный сон – лучшая косметика.

Потеря сна – это вторая стадия стресса. Мы привыкаем жить под нагрузкой и уже не замечаем, что спим меньше. Появляется тяга к стимуляторам – кофе, сладкого, развлечений. Это признак, что организм тратит больше, чем восстанавливается. Сон – ключевой ресурс. И всегда есть шанс научиться беречь его, даже в бурном мире.

Подготовьте себя ко сну: завершите дела, поблагодарите себя, настройте тело и подсознание на восстановление. Если мы засыпаем в любви и заботе, мы просыпаемся в этом состоянии. И тогда сон становится нашим главным источником здоровья, красоты и силы.

