Солнечно и без осадков: синоптики дали прогноз погоды на среду, 28 февраля

В Украине 28 февраля будет настоящее весеннее тепло. В предпоследний день зимы в некоторых регионах страны столбики термометров достигнут +17 °C. В этот день ожидается солнечная и сухая погода.

Об этом рассказали синоптики Укргидрометцентра. По их прогнозам, ветер в стране будет юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Осадки в среду не ожидаются, хотя будет небольшая облачность.

Температура на востоке ночью опустится до 1-6 градусов мороза, однако днем там будет уже 2-7 градусов тепла.

В западных и Одесской областях ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, а днем 12-17 градусов тепла.

На остальной территории страны ночью максимум 4 градуса мороза, а днем от 5 до 10 градусов тепла.

В Киеве будет небольшая облачность, хотя осадки в столице не ожидаются. Будет тепло, сухо и достаточно солнечно.

Ночью температура в Киеве до плюс 2°, днем до 8 градусов тепла. Вечером 28 февраля до плюс 5°. Ветер ожидается южный, со скоростью не выше 5-10 м/с.

Атмосферное давление в столице: 753–754 миллиметра ртутного столба.

Отдельно гидрометеорологический центр предупреждает об опасных гидрологических явлениях.

Так, на Десне и ее притоке реки Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог с нарушением транспортного сообщения с селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области.

На устьевом участке Припяти в зоне ЧАЭС также ожидается повышение уровня воды с возможным начальным затоплением поймы в Киевской области. Кроме того, из-за сбросов воды из Киевского водохранилища в Киеве и Бориспольском районе области возможны резкие колебания уровней воды с кратковременным достижением отметок начального затопления пойменных территорий.

И наоборот – вследствие опустошения Каховского водохранилища уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Это третий, коричневый уровень опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале весны погода удивит контрастами. Они прогнозируют, что после "мягкого" с точки зрения температурного режима февраля Украину в начале марта накроет ненастье, будет похолодание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!