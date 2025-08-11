УкраїнськаУКР
Сочные и вкусные бургеры без булки для перекуса: рецепт блюда, которое не навредит фигуре

Сочные и вкусные бургеры без булки для перекуса: рецепт блюда, которое не навредит фигуре

Если вы хотите приготовить вкусное, легкое и при этом быстрое и полезное блюдо для перекуса, идеальной основой будут всегда овощи, а для более сытного варианта блюда добавляйте обязательно мясо, морепродукты, сыры, яйца, бобовые.

Что приготовить из овощей для перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, вкусного бургера, без вреда для фигуры, из айсберга и с мясной котлетой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 4 листа салата айсберг
  • 2 котлеты говяжьи
  • 4 слайса плавленого сыра
  • 1 маринованный огурец
  • фиолетовый лук, помидор

Соус:

  • 2 ст.л. сметаны, 1 ст.л. кетчупа барбекю, соль, перец, 1 ч.л. копченой паприки, 1/2 ч.л. сухого чеснока

Способ приготовления:

1. Котлеты обжарьте без масла.

Котлеты для блюда

2. Смешайте все для соуса.

Соус для бургера

3. Овощи нарежьте, айсберг разберите. Соберите бургер – листья айсберга, котлета, лук, помидоры, соус, сверху еще листы айсберга, разрежьте пополам и можно есть!

Готовый бургер

