Со Щедрым вечером: красивые поздравления для близких

Новогодний вечер по украинской традиции называют также Щедрым вечером. В этот день празднуют праздник Меланки и поют щедривки, желая друг другу достатка и успехов на весь следующий год. Конечно, звучат и поздравления в более привычных формах.

Даже если вы не можете сегодня собраться со всеми самыми близкими для вас людьми за общим столом, чтобы разделить щедрую кутью и обняться друг с другом, вы можете отправить тем, кого любите, теплые пожелания. А OBOZ.UA вам в этом поможет. Мы собрали лучшие варианты пожеланий, которые помогут выразить все действительно важное в этот праздничный вечер.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я.

А пан, як господар.

Господиня, як калина.

А діточки, як квіточки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

***

Щедро-щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров'я,

Жити будете з любов'ю,

Чесні будуть справи й дії,

Всі здійсняться ваші мрії!

Щедро-щедро вам бажаю!

З Щедрим вечором вітаю!

Під обрусом сіно, на обрусі свічка,

На всю хату пахне свіжа паляничка.

На радість дорослим, на втіху малечі

Йде до нас у гості Щедрий добрий вечір!

***

Пусть этот Щедрый вечер принесет в ваш дом настоящее чудо! Желаю, чтобы защедровала судьба весь ваш год радостью и достатком, чтобы на столе всегда было щедро, а в сердце – тепло и уютно. Пусть Меланка одарит вас лучшими подарками судьбы, а каждый день будет богатым на добро, как щедривки на хорошие слова!

Щедрый вечер добрым людям! Пусть в эту волшебную ночь сбудутся все ваши мечты, а Меланка принесет в ваш дом достаток и процветание. Желаю, чтобы ваша жизнь была такой же щедрой на радость, как праздничный стол на вкусности, а сердце – на любовь и доброту!

***

В этот магический Щедрый вечер желаю, чтобы ваш дом наполнился звонким смехом щедровальщиков, ароматными пирогами и семейным теплом! Пусть добрые традиции наших предков принесут в ваш дом счастье, а щедрая судьба сыплет подарками, как звездами с неба! Вкусной кутьи и веселых щедривок!

Пусть в этот Щедрый вечер защедрит вам судьба крепким здоровьем, невероятными успехами и безграничным счастьем! Пусть колядки и щедривки принесут в ваш дом радость, а звезды освещают путь ко всем вашим мечтам. Веселых праздников в кругу самых дорогих людей!

***

С Щедрым вечером! Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили мир и согласие, чтобы счастье было безграничным, как звездное небо, а радость – глубокой, как колодец. Пусть щедрая украинская традиция принесет вам благополучие на целый год, а каждый день будет наполнен любовью и добром! Щедрого вечера и веселых щедривок!

