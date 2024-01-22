Снег с дождем и гололедица, в горах лавины: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 23 января

Погода в Украине во вторник, 23 января, будет пасмурной с прояснениями. На запади и на севере ожидается снег с дождем, температура по Украине днем будет колебаться от +6 до -3 градусов.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Синоптики прогнозируют на дорогах (кроме южных областей) гололед. А на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (ІІ уровень).

Ветер во вторник будет преимущественно южный, от 7 до 12 м/с, в Карпатах возможны порывы ветра от 17 до 22 м/с.

На востоке Украины столбики термометров днем будут показывать -3...+1, ночью от -6 до -9. В южных областях и в Крыму днем от +2 до +6 градусов, ночью -2...-4.

На западе и на севере будет пасмурно с снегом и мокрым снегом. Температура днем от -1 до +4, ночью ожидается от 0 до -4. В центральных областях днем температура будет -1...+2, ночью -2...-4.

В столичном регионе 23 января будет пасмурно с прояснениями, днем возможен небольшой снег. В Киевской области ночью прогнозируют до -5 градусов; днем будет от -3 до +2. В Киеве ночью до -3, днем около 0 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко предупредила, что с 22 января в Украине ожидаются температурные качели, когда похолодание будет чередоваться с потеплением. По ее словам, повышение температуры будет с 24 января, но уже 28-го числа она снова упадет до минусовой.

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