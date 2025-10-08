'Сможем ли мы назвать имя каждого убитого Россией?' Соучредитель Платформы памяти 'Мемориал' Гаяне Авакян даст публичное интервью музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

За каждой цифрой – чье-то имя, история, боль и память. Чествование этих имен – это путь к тому, чтобы ни один из погибших не остался лишь статистикой.

Видео дня

Сможем ли мы назвать каждого павшего и убитого Россией по имени? Разговор на эту тему с Гаяне Авакян, соучредителем Платформы памяти "Мемориал", станет продолжением цикла публичных интервью, посвященных вопросам создания национального архива (депозитария) историй о войне.

Публичный разговор состоится в Музее истории города Киева.

Модерировать интервью будет Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM и председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Спикеры обсудят следующие вопросы:

– Какие форматы памятования существовали до полномасштабного вторжения? Что изменила в этой сфере большая война – как произошел переход от формальности к человекоцентричности?

– Как подойти к созданию Национального архива (депозитария) историй о войне?

– Как платформа предлагает новые, негосударственные и неформальные практики чествования, отличающиеся от устаревших образцов?

– Чего не хватает сейчас в поле памяти? Что можно делать еще лучше со стороны государства, общественных инициатив и частного сектора?

Вход свободный по регистрации

Регистрация по ссылке.

Когда: 15 октября, регистрация в 18:00, событие 18:30 Где: Музей истории города Киева

Публичные интервью – это важные культурологические события Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, направленные на сохранение памяти о войне. Следите за новыми мероприятиями в соцсетях Фонда и на сайте Музея.