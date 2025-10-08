"Сможем ли мы назвать имя каждого убитого Россией?" Соучредитель Платформы памяти "Мемориал" Гаяне Авакян даст публичное интервью музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова
За каждой цифрой – чье-то имя, история, боль и память. Чествование этих имен – это путь к тому, чтобы ни один из погибших не остался лишь статистикой.
Сможем ли мы назвать каждого павшего и убитого Россией по имени? Разговор на эту тему с Гаяне Авакян, соучредителем Платформы памяти "Мемориал", станет продолжением цикла публичных интервью, посвященных вопросам создания национального архива (депозитария) историй о войне.
Публичный разговор состоится в Музее истории города Киева.
Модерировать интервью будет Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM и председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.
Спикеры обсудят следующие вопросы:
– Какие форматы памятования существовали до полномасштабного вторжения? Что изменила в этой сфере большая война – как произошел переход от формальности к человекоцентричности?
– Как подойти к созданию Национального архива (депозитария) историй о войне?
– Как платформа предлагает новые, негосударственные и неформальные практики чествования, отличающиеся от устаревших образцов?
– Чего не хватает сейчас в поле памяти? Что можно делать еще лучше со стороны государства, общественных инициатив и частного сектора?
Вход свободный по регистрации
Регистрация по ссылке.
Когда: 15 октября, регистрация в 18:00, событие 18:30 Где: Музей истории города Киева
Публичные интервью – это важные культурологические события Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, направленные на сохранение памяти о войне. Следите за новыми мероприятиями в соцсетях Фонда и на сайте Музея.