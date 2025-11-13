Сколько украинцев поддерживают отставку Ермака: результаты опроса

Большинство украинцев поддерживают отставку Андрея Ермака с должности главы Офиса Президента Украины. При этом тех, кто однозначно против ухода Ермака от ОП меньше, чем 8%.

Такие результаты показал опрос исследовательской компании "Социополис".

По данным этого социсследования, 62,2% опрошенных поддерживают увольнение чиновника. Из них более трети – 39,8% респондентов – полностью поддерживают увольнение Ермака с должности, а еще 22,4% – скорее поддерживают.

Зато всего лишь 7,5% опрошенных не поддерживают увольнение Андрея Ермака, еще 13,7% украинцев скорее не поддерживают.

В то же время 16,5% респондентов отметили, что им трудно определиться с ответом на этот вопрос.

Опросы проводились с 19 по 25 сентября 2025 года методом телефонного интервью CATI (Сomputer-Аѕѕіѕтег Telephone Іnterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Всего было опрошено 1007 респондентов в возрасте от 18 лет, за исключением жителей временно оккупированных территорий Украины.