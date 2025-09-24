Сколько поляков считают, что Украина должна согласиться на потерю территорий для окончания войны: опрос показал цифры

Почти половина поляков считают, что Украина не должна отказываться от территорий, которые сейчас оккупированы Россией, даже в обмен на гарантии безопасности и оружие. Избиратели правящей коалиции преимущественно против такого решения, тем временем избиратели ПиС и Конфедерации разделились.

Такие результаты показал опрос United Surveys, проведенный для Wirtualna Polska. Исследование было проведено 20-21 августа 2025 года по методу CATI&CAWI на репрезентативной выборке из 1000 респондентов.

Должна ли Украина уступать территории России

Согласно результатам опроса, 48,8% респондентов выступают против того, чтобы Украина отказывалась от своих территорий ради окончания войны. Из них 27,5% "однозначно" против уступок.

В то же время 41,7% считают, что Киев должен согласиться на такие условия и уступки (в том числе 17,2% ответили "однозначно да"). Еще 9,5% опрошенных не смогли дать четкого ответа.

Коалиция против, оппозиция разделена

Противники этого решения преобладают среди избирателей правящей коалиции – Гражданской коалиции, "Левых", "Польши 2050" и Польской народной партии. 59% считают, что Украина не должна отказываться от своих территорий, тогда как 36% не согласны.

Избиратели оппозиции (ПиС и Конфедерация) разделились поровну – 48% считают, что Украина должна отказываться от своих территорий, тогда как столько же выступают против этого.

Среди неопределившихся избирателей чуть больше (41%) считают, что Украина не должна отказываться от своих территорий, тогда как 37% поддерживают отказ страны-защитника от своих территорий. Целых 22% этой группы затруднились ответить.

Россия требует от Украины четыре области и незаконно оккупированный Крым

Россия начала полномасштабную войну в Украине в феврале 2022 года. Оккупанты захватили некоторые территории, в частности в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. В сентябре 2022 года россияне провели так называемый референдум на оккупированных территориях.

После этого Россия заявила о желании получить все четыре украинские области, а также Крым, оккупированный в 2014 году. При этом в Кремле продолжают говорить, что война закончится только тогда, когда Киев отдаст эти территории. Однако украинцы не намерены отказываться от этих территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский допустил вариант, при котором финального документа об окончании российско-украинской войны не будет. При этом глава государства дал понять, что Украина не рассматривает "корейскую" или "финскую" модели завершения войны.

