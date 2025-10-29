Игра в апорт: ветеринары рассказали, как правильно играть мячом с собакой

Игра в апорт – один из самых главных способов связи владельцев собак со своими питомцами. Восторг от наблюдения за тем, как собака бежит по парку, высунув язык и помахивая ушами, является одной из изюминок владения домашним любимцем, но, по словам ветеринарных экспертов, это не лишено рисков.

Видео дня

В пособии от Колледжа ветеринарной медицины Корнельского университета предлагается более подробный обзор того, как безопасно играть в мяч с собакой и избегать травм, которые могут иметь длительные последствия.

Так, ветеринары отметили, что умственное истощение может быть таким же эффективным, если не более эффективным, чем физическое.

Один из ключевых советов – контролировать начало и остановку игры. Собаки должны ждать, пока мяч или игрушка приземлятся, прежде чем гнаться за ними. Бег на полной скорости с резкими остановками или резкими поворотами увеличивает риск травм, таких как растяжение связок, растяжение мышц или более серьезные повреждения суставов.

Так же, если позволить собаке подпрыгнуть в воздух, чтобы поймать игрушку, это может выглядеть впечатляюще, но повторные прыжки и повороты могут вызвать как острые травмы, так и долгосрочные проблемы.

Добавление умственной нагрузки может сделать апорт более безопасным и стимулирующим. Бросание мяча в высокую траву или кусты заставляет собаку полагаться как на зрение, так и на обоняние, что сосредотачивает ее ум.

Сам процесс поиска может быть таким же изнурительным, как и сам спринт, что делает его отличным способом сжечь энергию, минимизируя физическую нагрузку.

Выбор правильной игрушки не менее важен. Маленький теннисный мяч может представлять опасность удушья для большой собаки, тогда как длинные палки могут привести к травмам, если собака споткнется во время бега с ними.

Пожалуй, самый простой совет – остановиться, прежде чем ваша собака слишком устанет. Понять, что она уже уставшая не так трудно. Если края языка собаки загибаются или расширяются, она пытается увеличить площадь поверхности для дыхания, сигнализируя о том, что ее мышцы приближаются к перегрузке. Продолжение игры после этой точки значительно повышает вероятность несчастного случая.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, стоит ли спать с собакой в постели вместе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.