Синоптик рассказала, когда и какие области Украины ощутят заметное похолодание. Карта

В ближайшие дни в Украине будет держаться комфортная летняя погода, без экстремальных температур и грозовых дождей. Ощутимое кратковременное похолодание придет в северные области в четверг, 25 июля.

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Таким прогнозом поделилась в Telegram украинская синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в начале новой недели максимальная температура воздуха будет составлять +25+29 градусов, иногда до +30. На юге и юго-востоке столбики термометров поднимутся выше, вероятно, до +30+35 градусов.

Диденко отметила, что серьезные дожди в Украине не прогнозируются, но локальные возможны.

"Ночью на юго-западе погремит с дождем – местами Одесщина, Винницкая, Черновицкая область", – отметила синоптик.

В Киеве ближайшей ночью возможен грозовой дождь, днем без осадков. Температура воздуха в столице 22 июля – от +26 до +28 градусов.

"Неделя в Украине без особых изменений, в четверг кратковременное ощутимое похолодание в северных областях", – добавила Диденко.

В то же время, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют кратковременные дожди на большинстве территории Украины. На западе пройдет дождь в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На юге дождь прогнозируется только в Одесской области.

Также осадки ожидаются в центральных и северных регионах. Дожди в течение дня будут сопровождаться грозами.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Mirror рассказало, что в мире существует место, где от высокой температуры птицы мертвыми падают с неба, а рыба варится прямо в море. Речь идет о столице Кувейта, городе Эль-Кувейт.

– 18 июля Киев накрыл сильный ливень, сопровождавшийся градом и порывами ветра. Из-за осадков ухудшилась видимость на дорогах столицы, а также местами начало подтапливать проезжую часть, но жители города по-разному восприняли проявления стихии.

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