Синоптик предупредила о грозах в Украине и назвала дату возврата жары. Карта

В ближайшие дни в Украину может вернутся жаркая погода. Однако перед этим ожидаются кратковременные грозовые дожди и понижение температуры.

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Во вторник 23 июля дожди и грозы наиболее вероятны в западных областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Также в этот день осадки местами возможны на востоке нашей страны, а вечером 23 июля и на северо-востоке Украины. На остальной территории будет сухо и солнечно.

Температура воздуха 23 июля ожидается в пределах +26...+30 градусов. На западе Украины будет немного прохладнее – 24-26 градусов. При этом в южных регионах по-прежнему будет жаркая погода – до +34 градусов.

В Киеве вторник будет без осадков. Максимальная температура воздуха будет около +28 градусов. В течение четверга-пятницы в столице ожидается кратковременное понижение температуры воздуха до +23…+25 градусов.

Диденко предупредила, что на выходных в Украине возобновится жара. Однако температура будет умеренной без аномальных показателей.

Ранее в Укргидрометцентре объяснили, что аномальные температуры в Украине, вероятно, вызваны климатическими изменениями. Новые рекордные значения могут быть близки к абсолютным максимумам в стране.

Напомним, Центр общественного здоровья дал рекомендации , как пережить аномальную жару. Поскольку высокая температура воздуха может иметь серьезные последствия для здоровья, при аномальной жаре украинцев призывают более тщательно следить за своим самочувствием.

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