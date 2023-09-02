Шеврон ликвидированного вагнеровца за донат: объявлен сбор на два пикапа для спецназовцев НГУ

Бойцам центра спецназначения НГУ для выполнения задач крайне необходимы два пикапа. Объявлен сбор на 480 000 грн.

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Об этом написал военный обозреватель Роман Бочкала. Среди донатеров будет разыгран шеврон ликвидированного вагнеровца.

"Среди всех донатеров мы вместе с каналом ДШБ разыгрываем шеврон ликвидированного вагнеровца", – сообщил Бочкала.

Благотворительные взносы можно направлять по следующим реквизитам:

Приват: 5457 0822 2535 3445 (Литвин Р.М.)

Monobank: 5375 4112 0847 5124

Банка: https://send.monobank.ua/jar/7VTYxS7pRf

PayPal: [email protected]