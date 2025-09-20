'Шел туда, где было тяжелее всего': в Кривом Роге попрощались с молодым танкистом, который погиб на Сумщине. Фото

В бою с российскими захватчиками на Сумщине погиб молодой танкист Даниил Чабанюк из Кривого Рога. Он стал на защиту Украины в начале полномасштабного вторжения РФ, за проявленную на поле боя доблесть был отмечен орденом "За мужество" и "Железным крестом".

Кроме стремления освободить родную землю оставаться на передовой 27-летнего воина заставляло еще и стремление найти пропавшего без вести брата – или же отомстить за него. О Герое рассказали в криворожском издании "Свои Кривой Рог".

Что известно о воине

В Кривом Роге попрощались со своим земляком, 27-летним танкистом Даниилом Чабанюком. Он принял последний бой на Сумщине 12 сентября.

Контракт с ВСУ криворожанин подписал в начале полномасштабного вторжения РФ. За время службы мужчина освоил немецкий танк Leopard. На нем совершил первые боевые выходы на Запорожском направлении и получил орден "За мужество" III степени.

В 2024 году стал командиром танка Abrams в составе 47-й бригады "Магура". Получил звание младшего сержанта и "Железный крест".

Даниил Чабанюк участвовал в боях в Донецкой и Курской областях.

Как рассказывают близкие Героя, Даниил очень любил читать, даже на передовую брал с собой книги. Между выездами на фронт тренировался со штангой и гантелями, занимался спортом.

Защищал Украину и старший брат Даниила, Василий. Он воевал еще во времена АТО. А в прошлом году вернулся на фронт снова.

28 апреля Василий Чабанюк пропал без вести. И Даниил мог уволиться со службы, но отказался подавать соответствующий рапорт. Родным свое решение он объяснил тем, что имеет цель – найти брата и отомстить за него.

"Он был воином. Он был братом. Он был любимым мужем и папой. Он был человеком, которым будет гордиться Украина", – говорят близкие воина.

Дома Даниила ждали жена и дочь: малышке нет еще и года.

"У нас были планы купить дом, растить дочку. Нашей дочке 1 октября будет девять месяцев. Вырастет – буду рассказывать о своем отце, что это был за человек. Чтобы она гордилась. Я не дам о нем забыть. Он был чист душой, помогал животным, внутренне перемещенным лицам, всем помогал... Он погиб как Герой – помогал побратиму. Даже перед смертью не оставил в беде кого-то другого", – рассказала жена Даниила Чабанюка.

В последний путь Даниила Чабанюка провели на Секторе почетных захоронений Центрального кладбища. 30 декабря ему должно было исполниться 28 лет.

С 20 апреля 2023 года военный считался пропавшим без вестиво время выполнения боевого задания у н.п. Новобахмутовка Покровского района Донецкой области. А недавно его родные получили подтверждение гибели Мстислава.

