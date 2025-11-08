Сержанты, командиры отделений и инструкторы: Сырский рассказал об изменениях в подготовке личного состава ВСУ

В Вооруженных силах Украины обновляют систему подготовки военнослужащих, чтобы адаптировать ее к современным условиям войны. Новые программы направлены на сохранение жизни воинов и повышение эффективности действий на поле боя.

Видео дня

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Facebook. Он отметил, что базовая военная подготовка увеличена с 30 до 51 дня, а в учебные программы активно внедряются современные элементы – от противодействия дронам и средств РЭБ до тактической медицины.

Лидерство и сержантский корпус

Во время совещания Сырский отметил, что главное внимание уделяется созданию мощного корпуса младших командиров. По его словам, именно сержанты и командиры отделений обеспечивают стабильность боевых действий и быструю адаптацию к изменениям обстановки.

"Основной акцент делаем на формировании лидерских качеств. Увеличиваем время подготовки в этом направлении и расширяем программу курса "Лидерство", – отметил он.

Новые учебные центры

Главнокомандующий сообщил, что в ближайшее время начнет работу Школа инструкторов, которая станет площадкой для передачи боевого опыта. В ней будут готовить специалистов, способных обучать новобранцев по реалистичным сценариям и современным стандартам.

Отдельно Сырский подчеркнул, что инструкторы не должны привлекаться к задачам, не связанным с подготовкой подразделений.

"Недопустимо привлечение инструкторов к выполнению других задач, не связанных с подготовкой подразделений. Качественная, профессиональная подготовка воинов требует полной отдачи. Во время совещания также проработали вопросы интеграции корпусов в учебный процесс и совершенствования системы подготовки подразделений", – добавил он.

Подготовка и мотивация

По словам главнокомандующего, совершенствование системы обучения включает интеграцию корпусов в учебный процесс, а также подготовку командиров отделений, чье взаимодействие на тренировках способствует обмену боевым опытом.

"Спасибо всем инструкторам, которые передают свой боевой опыт новобранцам. Отдельная благодарность курсантам, что в это решающее для Украины время присоединились к защите нашей земли. Борьба продолжается. Слава Украине!" – подытожил Сырский.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в понедельник, 3 ноября, посетил командный пункт 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ в Донецкой области. Он сообщил, что оборона усилена дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, беспилотными системами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!