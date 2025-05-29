Сервис по обслуживанию на жестовом языке работает уже в 70 магазинах Фокстрот: подробности

В течение мая омниканальный ритейлер масштабировал сервис "Безбарьерный Фокстрот", увеличив покрытие до 70 магазинов в разных регионах Украины. Эта услуга дает возможность клиентам с нарушением слуха получать качественные и квалифицированные консультации на жестовом языке как в крупных городах, так и в меньших населенных пунктах, таких как Бровары, Никополь, Кременчуг и др.

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"Безбарьерность - это не тренд, а стратегическое направление развития компании. Мы стремимся создать среду, где каждый получит не только доступ к информации, но и полноценный комфорт во время покупки как в физических магазинах, так и онлайн. Продолжаем системно воплощать наши планы для обеспечения физической доступности и предоставления сервиса, превышающего ожидания наших покупателей", – рассказывает Леся Никулина, руководитель отдела торгового маркетинга компании, куратор и инициатор проекта "Безбарьерный Фокстрот".

Инициатива реализуется в партнерстве с ОО "Общественное движение "Социальное единство" с июня 2023 года и включает возможность вызова онлайн-переводчика жестового языка с помощью планшета или QR-кода в магазинах. Для онлайн-покупателей доступен вебиджет "Ушко" на сайте Foxtrot.ua. Он обеспечивает одновременную связь с контакт-центром и переводчиком.

Стоит отметить, что проект "Безбарьерный Фокстрот" ритейлер внедряет на нескольких уровнях. В 2024 году компания интегрировала электронное удостоверение неслышащего DEAF ID в программу лояльности, что позволяет клиентам оперативно получать персональные предложения без дополнительного подтверждения статуса.

Кроме того, компания фокусируется на создании физически доступного пространства для людей, которые пользуются креслом колесным, тростью или костылями. В ряде новых и обновленных в 2024-2025 магазинах установлены индукционные петли, которые улучшают звук для людей со слуховыми аппаратами. В частности, комплекс таких решений уже реализован в магазинах ритейлера в Чабанах (ТРЦ "Эпицентр"), Броварах (ТРЦ "Терминал"), во Львове (пр.Красной Калины, 62), в Одессе (ТЦ City Center), Ивано-Франковске (ТРЦ Veles Mall), Запорожье (ТРЦ City Mall).

А в начале 2025 года Фокстрот запустил рубрику "Обзор на что ХОЧ!", в которой эксперты по технике с привлечением топовых переводчиков жестового языка раскрывают функциональные возможности техники, в частности те, которые не всегда можно найти в инструкциях.

Актуальный перечень магазинов в которых подключен сервис по обслуживанию на жестовом языке доступен на сайте Фокстрот, а на google картах такие торговые точки обозначены специальной пометкой.

Справка

Фокстрот – одна из крупнейших в Украине омниканальных сетей по количеству торговых точек и объемам продаж электроники и бытовой техники. По состоянию на конец апреля насчитывает 126 магазинов в 68 населенных пунктах страны, развивает интернет-магазин и мобильное приложение Foxtrot.ua. Компания системно внедряет изменения, направленные на модернизацию бизнес-процессов, обеспечение доступности, улучшение клиентского опыта.Основатели омниканального ритейлера Фокстрот – украинские бизнесмены Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий.