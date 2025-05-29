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Сервис по обслуживанию на жестовом языке работает уже в 70 магазинах Фокстрот: подробности

Мария Шевчук
Новости. Общество
2 минуты
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Сервис по обслуживанию на жестовом языке работает уже в 70 магазинах Фокстрот: подробности

В течение мая омниканальный ритейлер масштабировал сервис "Безбарьерный Фокстрот", увеличив покрытие до 70 магазинов в разных регионах Украины. Эта услуга дает возможность клиентам с нарушением слуха получать качественные и квалифицированные консультации на жестовом языке как в крупных городах, так и в меньших населенных пунктах, таких как Бровары, Никополь, Кременчуг и др.

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Сервис по обслуживанию на жестовом языке работает уже в 70 магазинах Фокстрот: подробности

"Безбарьерность - это не тренд, а стратегическое направление развития компании. Мы стремимся создать среду, где каждый получит не только доступ к информации, но и полноценный комфорт во время покупки как в физических магазинах, так и онлайн. Продолжаем системно воплощать наши планы для обеспечения физической доступности и предоставления сервиса, превышающего ожидания наших покупателей", – рассказывает Леся Никулина, руководитель отдела торгового маркетинга компании, куратор и инициатор проекта "Безбарьерный Фокстрот".

Инициатива реализуется в партнерстве с ОО "Общественное движение "Социальное единство" с июня 2023 года и включает возможность вызова онлайн-переводчика жестового языка с помощью планшета или QR-кода в магазинах. Для онлайн-покупателей доступен вебиджет "Ушко" на сайте Foxtrot.ua. Он обеспечивает одновременную связь с контакт-центром и переводчиком.

Стоит отметить, что проект "Безбарьерный Фокстрот" ритейлер внедряет на нескольких уровнях. В 2024 году компания интегрировала электронное удостоверение неслышащего DEAF ID в программу лояльности, что позволяет клиентам оперативно получать персональные предложения без дополнительного подтверждения статуса.

Сервис по обслуживанию на жестовом языке работает уже в 70 магазинах Фокстрот: подробности

Кроме того, компания фокусируется на создании физически доступного пространства для людей, которые пользуются креслом колесным, тростью или костылями. В ряде новых и обновленных в 2024-2025 магазинах установлены индукционные петли, которые улучшают звук для людей со слуховыми аппаратами. В частности, комплекс таких решений уже реализован в магазинах ритейлера в Чабанах (ТРЦ "Эпицентр"), Броварах (ТРЦ "Терминал"), во Львове (пр.Красной Калины, 62), в Одессе (ТЦ City Center), Ивано-Франковске (ТРЦ Veles Mall), Запорожье (ТРЦ City Mall).

А в начале 2025 года Фокстрот запустил рубрику "Обзор на что ХОЧ!", в которой эксперты по технике с привлечением топовых переводчиков жестового языка раскрывают функциональные возможности техники, в частности те, которые не всегда можно найти в инструкциях.

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Актуальный перечень магазинов в которых подключен сервис по обслуживанию на жестовом языке доступен на сайте Фокстрот, а на google картах такие торговые точки обозначены специальной пометкой.

Справка

Фокстрот – одна из крупнейших в Украине омниканальных сетей по количеству торговых точек и объемам продаж электроники и бытовой техники. По состоянию на конец апреля насчитывает 126 магазинов в 68 населенных пунктах страны, развивает интернет-магазин и мобильное приложение Foxtrot.ua. Компания системно внедряет изменения, направленные на модернизацию бизнес-процессов, обеспечение доступности, улучшение клиентского опыта.Основатели омниканального ритейлера Фокстрот – украинские бизнесмены Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий.