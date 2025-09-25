Сепарация 'мать–сын': советы от психолога Фонда Рината Ахметова

У каждой мамы наступает момент, когда ее маленький мальчик начинает взрослеть. Он постепенно отдаляется, стремится к самостоятельности и собственному пространству. Этот процесс называется сепарацией "мать–сын". Для многих женщин он становится непростым испытанием, ведь нужно научиться отпускать, оставаясь рядом.

Психологи Фонда Рината Ахметова объясняют: сепарация – это естественный и важный этап развития ребенка. Именно благодаря ему мальчик учится принимать решения, брать ответственность и строить собственные отношения в будущем.

Как помочь сыну стать автономным и уверенным в себе – смотрите в видео.

Фонд Рината Ахметова также подготовил подборку практических советов:

Совет 1. давайте возможность выбирать

Позвольте сыну делать выбор в повседневных ситуациях – от одежды до планирования дня. Это поможет ему почувствовать, что его действия согласуются с собственными желаниями и целями.

Совет 2. Поощряйте инициативу

Поддерживайте стремление осваивать новые навыки или увлечения, даже если это требует усилий и определенного риска.

Совет 3. Создавайте вызовы оптимальной сложности

Давайте задачи, которые одновременно являются достаточно сложными, чтобы быть вызовом, и достаточно посильными для самостоятельного выполнения. Это развивает мастерство и уверенность в собственных силах.

Совет 4. Подчеркивайте успехи

Отмечайте его достижения, чтобы формировать ощущение собственной эффективности и мотивацию двигаться дальше.

Совет 5. Позволяйте больше свободы

Предоставляйте пространство для самостоятельного принятия решений, общения с друзьями и участия в групповых активностях. Это помогает развивать социальные навыки и ответственность.

За годы работы психологи Фонда Рината Ахметова оказали поддержку более 1,2 миллионам украинцев.

Следите за обновлениями Фонда на сайте: akhmetovfoundation.org.