Sense Bank и 'Повернись живим' собрали 20 млн грн на поддержку Сухопутных войск ВСУ

Sense Bank и Фонд компетентной помощи "Повернись живим" сообщили о завершении второго этапа проекта "Учить побеждать", направленного на усиление подготовки украинских военных. В рамках инициативы партнеры собрали 20 млн грн.

Цель проекта "Учить побеждать" – создание мобильной полевой базы для одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Именно там профессиональные, боевые инструкторы занимаются подготовкой будущих командиров отделений – тех, кто принимает важные решения непосредственно на фронте.

Как говорится в релизе, собранные средства были направлены на:

– приобретение и размещение специально оборудованных бытовых мобильных помещений для инструкторов центра в количестве 13 модульных помещений;

– передачу 10 мобильных модульных помещений для комфортного проживания курсантов;

– обустройство тренировочных комплексов с необходимым спортивным оборудованием.

Предоставленное оснащение значительно улучшает условия тренировок военных и обеспечивает непрерывность их подготовки.

