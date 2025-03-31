Секс и травма: для ветеранов провели лекцию по сексуальности о возвращении к интимной жизни после войны

Под Киевом состоялся ветеранский реабилитационный кемп, организованный общественной организацией "ДО ЛАДУ".

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На прошлой неделе в комплексе "Улис" (село Дудки Киевская область) прошел ветеранский DoLadu CAMP – четырехдневная терапевтическая и мотивационная программа для украинских ветеранов.

"Пока я с пацанами бегал по посадкам и мочил москалей, моя жена руководила моими бизнесами, занималась домохозяйством, родителями, детьми. И я искренне уверен, что ей дома было труднее, чем мне, потому что я был на адреналине. И вот я возвращаюсь домой и понимаю, что у жены, извините, "яйца" стали больше моих. Она – биг босс. И во время секса, вместо "сделай мне приятно", бывает: "а мы отчет бухгалтерский подали?"

Это история одного из ветеранов последнего кемпа, которую группа обсуждала на лекции по сексуальности, – рассказывает операционный директор "ДО ЛАДУ", волонтер Татьяна Комлик.

"Когда мы поняли, что много проблем ветеранов связаны с интимной жизнью, мы ввели лекции по сексуальности. Там ветеранам рассказывают о физиологии мужского и женского тела, о структуре оргазма – ведь у мужчин и женщин он отличается. О личных границах и желаниях. Ибо истории типа "когда я был в отпуске, жена нашла у меня PornHub и запретила им пользоваться" или "пока я воевал, моя жена купила вибратор, и это меня унижает" – до сих пор случаются. Мы говорим о том, что желание заниматься сексом 8 раз в день – это нормально, как и один раз в неделю. Главное – обсуждать это в паре, искать компромиссы. Или прощаться, так бывает также, когда партнеры годами живут вместе и совершенно не удовлетворяют потребности друг друга. И, конечно, затрагиваем расстройства мочеполовой системы, часто возникающие из-за условий службы", – добавляет Татьяна Комлик.

Лекцию "Секс и травма" для участников кемпа провела врач-гинеколог, украинская блогер Наталья Лелюх.

"Сексуальные расстройства – распространенная проблема среди действующих и бывших военных. Причины разные: условия службы, стресс, ранения. Все начинается с войны, ведь это разлука. Как поддерживать интимность на расстоянии? Как влияет отсутствие секса на здоровье? Как восстановить интимную жизнь после ранения, ведь нужно принять свое новое тело и найти новые алгоритмы возбуждения? Мы обсуждаем многие вопросы. И в каждом из них важно научиться честно общаться с партнером, но многим из нас до сих пор неудобно открыто говорить о сексе", – объясняет Наталья Лелюх.

Среди гостей кемпа также правозащитник, общественный активист, военнослужащий ВСУ Маси-Мустафа Найем. Он рассказал участникам DoLadu CAMP о своей истории восстановления после травмы.

"Мы провели 17 кемпов и уже анонсировали три новых, за что благодарны нашим донорам: БФ "Дихай", юридической фирме Sayenko Kharenko, проекту GIZ Ukraine "Гендерно чувствительные подходы к ментальному здоровью и психосоциальной поддержке в Украине" (финансируется правительством Германии), а также пространству "Улис", – комментирует Татьяна Комлик.

Анонсы будущих кемпов будут опубликованы на страницах организации в социальных сетях.