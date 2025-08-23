Сейчас их время прошло: почему голуби стали 'символом СССР'

Сегодня голуби воспринимаются по-разному: для одних – это птицы, которых приятно подкормить на площади, для других – надоедливые вредители, портящие фасады. Но стоит вспомнить, что несколько десятилетий назад их статус в Советском Союзе имел особое значение.

Голуби "пережили настоящий расцвет", став неотъемлемой частью советского городского пейзажа и даже своеобразным символом эпохи. Почему голуби стали символом СССР, рассказывает OBOZ.UA.

Немного научных фактов: дикие голуби происходят из горных регионов Северной Африки и Азии, где издавна гнездились среди скал. Одомашнивание птиц началось еще в Египте 5–10 тысяч лет назад, их даже считали священным.

В Российской империи и позже в СССР особым спросом пользовались декоративные виды. Для многих детей и даже взрослых голубятня во дворе становилась особым хобби.

Переломным моментом стал 1957 год, когда Москва принимала VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Организаторы решили использовать образ "Голубки мира" Пабло Пикассо, уже успевшей стать символом мирного движения.

Для церемонии открытия понадобилось 34 тысячи белых голубей – по числу участников фестиваля. Государство мобилизовало энтузиастов по всей стране: проектировались типовые голубятни, создавались новые хозяйства, птиц выращивали буквально везде – от предприятий до школьных крыш.

После фестиваля голубеводство превратилось в настоящее массовое движение. Во дворах советских городов вырастали голубятни, открывались клубы, проходили соревнования и выставки. Голубей тренировали на фигурные полеты, демонстрировали на международных форумах. В 1980-х годах в СССР действовали сотни официальных клубов голубеводов.

С распадом СССР это движение сошло на нет. Чердаки закрыли, голубятни опустели. Птицы перешли на подножный корм, привыкли питаться на помойках и постепенно утратили ореол символа мира и красоты.

История голубей в СССР – это яркий пример того, как власть могла превратить обычную птицу в идеологический знак. Голубь стал воплощением мира, дружбы и "открытости", а заодно – массового коллективного восторга. Но вместе с распадом страны ушел и этот культ.

