Самые близкие к людям: OBOZ.UA возглавил один из рейтингов украинских онлайн-медиа за 2024 год

Мы рады известить читателей OBOZ.UA, что наше издание возглавило один из рейтингов украинских онлайн-СМИ за 2024 год. Система оперативного мониторинга онлайн-СМИ MediaMonitoringBot признала наш новостной сайт самым близким к людям онлайн-изданием. Также OBOZ.UA вошел в тройку ТОП-медиа еще двух категорий.

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Об этом говорится в обнародованной аналитике MediaMonitoringBot о том, как работали онлайн-медиа Украины в 2024 году. Система проанализировала материалы более 600 самых заметных онлайн-СМИ и Telegram-каналов Украины.

Так, по результатам мониторинга, OBOZ.UA занял первое место в категории "Самые близкие к людям" по количеству отправленных уведомлений пользователям MediaMonitoringBot.

Также наше издание признали одним из лучших в Украине по количеству опубликованных материалов – OBOZ.UA на втором месте в рейтинге "Короли количества". Мы обошли tsn.ua, rbc.ua, unian.net и другие самые известные украинские онлайн-издания.

Кроме того, OBOZ.UA занял третье место в категории "Короли производительности", войдя в ТОП-10 онлайн-СМИ Украины по общему объему текста.

А также Telegram-канал шеф-редактора OBOZ.UA Ореста Соха @orestokratiia на первом месте по критерию "Короли долгочитов".

Мы благодарим всех читателей OBOZ.UA за внимание к нашим текстам в 2024 году и за то, что вы продолжаете оставаться с нами. Мы это очень ценим и стараемся как можно лучше работать для вас.

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