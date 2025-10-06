Самостоятельность как цель: опубликован вебинар Фонда Рината Ахметова о подготовке детей-сирот

Почти 700 участников со всей Украины прослушали онлайн-тренинг от программы "Сиротству – Нет!" Фонда Рината Ахметова. Вебинар был организован для специалистов социальной сферы, представителей служб по делам детей, родителей, воспитателей и посвящен теме подготовки детей-сирот к взрослой жизни.

Прослушать вебинар можно на YouTube-канале Фонда Рината Ахметова.

Большое количество слушателей онлайн-тренинга свидетельствует об острой потребности в практических знаниях и методиках сопровождения подростков, которые выходят из системы опеки. Ведь многие дети после достижения совершеннолетия сталкиваются с рядом трудностей: от нехватки жизненных навыков до психологической нестабильности.

Именно поэтому подготовка к самостоятельной жизни – ключевой этап в работе специалистов социальной сферы. На вебинаре спикерка, Любовь Лориашвили, юрист, психолог и представитель Киевского городского центра социальных служб, поделилась собственным опытом и дала четкие рекомендации для специалистов и теми, кто работает с детьми-сиротами и подростками под опекой.

"Самостоятельная жизнь – это вообще мечта многих родителей, не только приемных, но и биологических. Чтобы мы подготовили ребенка к самостоятельной жизни, когда сможем отпустить его в социум, и он будет способен функционировать там – то есть удовлетворять свои потребности, рассчитывать на себя, иметь доходы, уметь делать выбор, нести ответственность и не нуждаться в ежедневном контроле с нашей стороны, например по телефону. Тогда мы сможем чувствовать себя спокойно, ведь будем уверены, что научили ребенка всему необходимому для того, чтобы ребенок мог жить самостоятельно", – акцентировала Любовь Лориашвили во время вебинара.

Фонд Рината Ахметова собрал полезные советы для подготовки к самостоятельной жизни. Эти навыки станут важной опорой для детей-сирот и подростков, которые готовятся к самостоятельной жизни, помогут им чувствовать уверенность и безопасность.

Приготовление простых блюд – научить готовить несколько базовых блюд, которые полезны, недорогие и быстрые в приготовлении. Это поможет обеспечить здоровое питание без лишних затрат.

Основы ухода за одеждой – научить правильно стирать, сушить, складывать и ухаживать за вещами, чтобы они дольше служили и оставались в хорошем состоянии.

Финансовая грамотность – научить вести бюджет, накапливать деньги, избегать долгов и правильно пользоваться банковскими карточками.

Запись на приемы – научить самостоятельно записываться к врачу, парикмахеру или на важные встречи и не опаздывать на них.

Умение постоять за себя – научить быть уверенным в себе, говорить открыто о потребностях и отстаивать личные границы: в учебе, на работе и в отношениях.

Мелкий ремонт в доме – научить, как заменить лампочку, прочистить засоренный слив и выполнять простые ремонтные работы.

Закупки в магазине и питание – научить составлять список покупок, читать состав продуктов и выбирать полезную пищу, чтобы экономить время и деньги.

Первая помощь и безопасность – научить, как действовать в экстренных ситуациях, оказывать первую помощь, делать легочно-сердечную реанимацию и вести себя во время пожара или несчастного случая.

Тайм-менеджмент – научить правильно расставлять приоритеты, планировать дела и сочетать обучение с отдыхом.

Стрессоустойчивость и забота о себе – научить управлять стрессом, заботиться о своем эмоциональном состоянии и находить способы восстановления.

Фонд Рината Ахметова уже 20 лет работает, чтобы каждый ребенок в Украине рос в любви и безопасности. Благодаря программе "Сиротству – нет!" почти 11 тысяч детей нашли свои семьи.

