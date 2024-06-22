С запада Украину затянет дождями, возможны грозы: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 23 июня

В воскресенье, 23 июня, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Однако часть регионов затянет дождями, кое-где с грозами, из-за чего объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. Ветер будет дуть с юго-западного направления, позже меняя направление на северо-западное, со скоростью 7-12 м/с.

Ночью в западных и северных областях, а днем почти по всей Украине, за исключением южных регионов, предполагаются кратковременные дожди и грозы.

Кроме того, в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Черниговской областях возможны град и шквалы ветра до 15-20 м/с.

В Закарпатье, Черновицкой и Ивано-Франковской областях в течение суток ожидается дождь.

Ночью температура удержится от 15 до 20 градусов, днем ожидается от 29 до 34 градусов. В западных и северных областях температура будет днем колебаться от 23 до 28 градусов, в Карпатах — от 18 до 23 градусов.

В Киевской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью и днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается с юго-западного направления, позже сменится северо-западным со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 15…20 градусов, днем – 23…28; в Киеве – ночью 18…20 градусов, днем 25…27.

В понедельник, 24 июня, погода в Украине станет немного прохладнее, с температурой от 24 до 29 градусов, а на юге страны местами до 33. Ветер будет менять направление с южного на северо-западное со скоростью 5-10 м/с.

Вечером 22 и 23 июня из-за значительных дождей на реках Закарпатской области может произойти значительный местный и склоновый сток, что приведет к быстрому повышению уровней воды на малых водотоках и возможное затопление низменных территорий, особенно в населенных пунктах, из-за загромождения руслов и водоотводных канав. В горных районах существует угроза схода небольших селевых потоков (І уровень опасности – желтый).

Вечер 22 июня и в течение 23 числа в результате значительных осадков ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м на реках суббассейнов Прута и Сиреты по сравнению с 8 часами 22 июня, что не приведет к негативным последствиям. Во время сильных ливней может образоваться значительный местный и склоновый сток, что приведет к стремительному повышению уровней воды на малых водотоках.

Также, в результате ливневого водостока из Каховского водохранилища и утечки реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях (III уровень опасности - коричневый).

Как сообщал OBOZ.UA, украинские синоптики опровергли появившееся в соцсетях сообщение о якобы поступлении пыли из Сахары на территорию Украины и появлении его в Киеве. Это не соответствует действительности – непогода ожидается над Средиземноморьем.

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