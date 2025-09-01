С первым днем осени: красивые поздравления

Первый день осени всегда особенный. Он наполнен волнением, новыми ожиданиями и теплом встреч. Для кого-то это возвращение в школьные или студенческие аудитории, для кого-то – начало нового сезона и новые надежды.

1 сентября – это праздник начала, новых планов и вдохновения. В этот день принято желать радости, сил для свершений и веры в лучшее, впереди. OBOZ.UA поможет вам найти правильные слова для поздравления близких с первым днем осени.

Пролетіло дуже швидко літо,

Але ми не будем горювать,

Бо ж літнім сонцем все ще ми зігріті,

І будем осінь радо зустрічать!

Я вам бажаю теплих днів осінніх,

Хоч восени дощі йдуть повсякчас,

Радій життю серед моментів плинних,

Щоб ощасливила мінлива осінь вас.

Сьогодні нас усіх стрічає осінь —

Красива, фантастична, золота!

І вересневі ранки — теплі, босі,

І вечори, й холодна ніч густа…

І кава ароматна на світанні,

І неба ясно-синя височінь…

Нехай ця осінь втілює бажання,

Тож відпускай ці мрії вдалечінь!

Ось осінь першим вітром залітає,

У двері наші входить вже вона,

Новий сезон всім людям відкриває,

І затишок несе, що восени бува.

Нехай приємною всім буде прохолода,

Нехай дощі співають про любов,

Хай око тішить золота природа,

Осяявши рух всіх світобудов.

Хай не засмучують ані моква, ні хмари,

Вам парасоля буде вірний друг,

Бажаю відкривати вам осінні чари

І закохатися в красу навкруг.

А осінь вже ступає на поріг

І квіти пожовтіли неозоро…

Хай буде у твоїм серці назавжди

Дорога встелена лиш теплою росою!

Нині осінь нас чарує,

Неповторна, чарівна,

Різні барви нам дарує

І дивує нас вона.

Виглядає так казково

Восени і парк, і гай,

Розмаїттям кольоровим

Прикрашає осінь край!

Поздравляю! Пусть эта осень принесет тебе яркие впечатления, достаток, семейное благополучие и душевный покой. Пусть она радует тебя своими дарами, будет гармоничной и теплой. С первым днем осени!

***

Поздравляю с первым днем осени! Пусть эта необыкновенно красивая пора станет началом чего-то невероятно замечательного в твоей жизни. Чтобы эта осень яркими красками нарисовала тебе счастье и любовь, победу и яркие воспоминания, веру и любовь! Чтобы в лучах осеннего солнца нежилось твое сердце, а ветер добрых перемен не обходил твою душу.

***

Поздравляю с первым днем осени! Пусть в сказку превратятся дни серебристой паутины и ярких красок природы, пусть чувством неописуемой радости и ощущением настоящей свободы наполнится душа. Пусть твое сердце откроет двери в добрую страну осенних приключений и поэтических строк.

Я поздравляю с началом осени и желаю ярких красок, уверенности и любви. Пусть душа наполняется осенним спокойствием, звуками мягкого шуршания листьев, ручейками светлых надежд. Пусть в твоем доме будет тепло, уютно и гармонично, несмотря на погоду.

***

С приходом осени! Желаю, чтобы эта осень была теплой, яркой, красочной и незабываемой. Чтобы твоя душа чувствовала только наполненность, яркие краски и спокойствие. Чтобы в ней никогда не было места для грусти, а летние воспоминания грели душу в самые холодные дни.

