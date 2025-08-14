С начала года ДТЭК изготовил 1,4 млн запчастей для поддержания работы шахт: детали

За семь месяцев 2025 года машиностроители ДТЭК изготовили 1,4 млн запчастей для обеспечения стабильной угледобычи.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в январе – июле этого года машиностроители изготовили и отремонтировали 1 992 единицы горно-шахтного оборудования, среди которых – четыре новых комбайны для проведения горных выработок.

Кроме того, машиностроители поддержали потребности шахтеров, изготовив 1,4 млн запчастей и комплектующих.

"Машиностроители ДТЭК Энерго продолжают быть надежной опорой в обеспечении украинских шахт важным оборудованием. Благодаря их работе угледобывающие предприятия могут надежнее работать, поддерживать добычу, а энергетики – увереннее проходить летние пиковые нагрузки и готовиться к ближайшему отопительному сезону", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, за первое полугодие 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал почти 3 млрд грн в обеспечение стабильной угледобычи.