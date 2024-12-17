С какими болезнями спины не мобилизуют и являются ли они основанием для исключения из учета: объяснение

Статус годности военной службы во время мобилизации в Украине определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК). Недавние изменения в законодательстве создали четкие критерии пригодности призывников с болезнями спины и позвоночника.

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Согласно приказу Министерства обороны Украины № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" (статьи 60-65), есть перечень заболеваний, с которыми призывники могут быть признаны непригодными к военной службе и исключены из военного учета. О них рассказывает OBOZ.UA.

Болезни позвоночника, с которыми не мобилизуют:

Инфекционные артропатии (М00-М15):

Болезнь Рейтера

Пиогенные артриты

Реактивные артропатии

Анкилозирующий спондилоартрит (М45):

Заболевание, характеризующееся хроническим воспалением позвоночника и суставов.

Воспалительные полиартропатии (М05-М15):

Синдром Фелти, болезнь Стилла

Ревматоидный артрит (сероположительный и сероотрицательный)

Подагра, псориатические артропатии

Системные болезни соединительной ткани (М30-М36):

Системная красная волчанка

Дерматополимиозит

Гранулематоз Вегенера

Синдром Шегрена

Болезни мягких тканей (М60-М79):

Поражение мышц, сухожилий, плеча

Артрозы и другие поражения суставов (М15-М25):

Гонартроз, коксартроз

Внутрисуставные поражения коленных и других суставов

Заболевания, сопровождающиеся болями в спине и нарушением функций позвоночника:

Сколиоз, остеохондроз, кифоз, лордоз и другие дорсопатии (М40-М54)

Болезни спины, с которыми не мобилизуют:

Переломы позвоночника:

Последствия травм с ограничением подвижности или болями.

Повреждение спинного мозга:

Сдавление, разрыв, отек, сотрясение, кровоизлияния.

Туберкулез позвоночника:

Активный прогрессирующий и сопровождающийся тяжелыми поражениями туберкулез.

Последствия деформаций конечностей и плоскостопия:

Тяжелая форма плоскостопия или ампутированные конечности являются основанием для негодности.

Если у призывника обнаружена одна из указанных болезней, военно-врачебная комиссия может признать его непригодным к службе и исключить из военного учета.

Напомним, президент Владимир Зеленский ответил на призывы международных партнеров о необходимости снижения призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Глава государства подчеркнул, что недостаток оборудования и подготовки нельзя компенсировать молодостью солдат.

Ранее сообщалось, что до конца февраля следующего года в приложении Резерв+ появится новая услуга – электронное направление на военно-врачебную комиссию. Таким образом, можно избежать нескольких посещений ТЦК и очередей, чтобы получить один документ.

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