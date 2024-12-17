С какими болезнями спины не мобилизуют и являются ли они основанием для исключения из учета: объяснение
Статус годности военной службы во время мобилизации в Украине определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК). Недавние изменения в законодательстве создали четкие критерии пригодности призывников с болезнями спины и позвоночника.
Согласно приказу Министерства обороны Украины № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" (статьи 60-65), есть перечень заболеваний, с которыми призывники могут быть признаны непригодными к военной службе и исключены из военного учета. О них рассказывает OBOZ.UA.
Болезни позвоночника, с которыми не мобилизуют:
Инфекционные артропатии (М00-М15):
- Болезнь Рейтера
- Пиогенные артриты
- Реактивные артропатии
Анкилозирующий спондилоартрит (М45):
- Заболевание, характеризующееся хроническим воспалением позвоночника и суставов.
Воспалительные полиартропатии (М05-М15):
- Синдром Фелти, болезнь Стилла
- Ревматоидный артрит (сероположительный и сероотрицательный)
- Подагра, псориатические артропатии
Системные болезни соединительной ткани (М30-М36):
- Системная красная волчанка
- Дерматополимиозит
- Гранулематоз Вегенера
- Синдром Шегрена
Болезни мягких тканей (М60-М79):
- Поражение мышц, сухожилий, плеча
Артрозы и другие поражения суставов (М15-М25):
- Гонартроз, коксартроз
- Внутрисуставные поражения коленных и других суставов
Заболевания, сопровождающиеся болями в спине и нарушением функций позвоночника:
- Сколиоз, остеохондроз, кифоз, лордоз и другие дорсопатии (М40-М54)
Болезни спины, с которыми не мобилизуют:
Переломы позвоночника:
Последствия травм с ограничением подвижности или болями.
Повреждение спинного мозга:
Сдавление, разрыв, отек, сотрясение, кровоизлияния.
Туберкулез позвоночника:
Активный прогрессирующий и сопровождающийся тяжелыми поражениями туберкулез.
Последствия деформаций конечностей и плоскостопия:
Тяжелая форма плоскостопия или ампутированные конечности являются основанием для негодности.
Если у призывника обнаружена одна из указанных болезней, военно-врачебная комиссия может признать его непригодным к службе и исключить из военного учета.
Напомним, президент Владимир Зеленский ответил на призывы международных партнеров о необходимости снижения призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Глава государства подчеркнул, что недостаток оборудования и подготовки нельзя компенсировать молодостью солдат.
Ранее сообщалось, что до конца февраля следующего года в приложении Резерв+ появится новая услуга – электронное направление на военно-врачебную комиссию. Таким образом, можно избежать нескольких посещений ТЦК и очередей, чтобы получить один документ.
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