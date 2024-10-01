С Днем защитников и защитниц Украины: патриотические поздравления и открытки

Каждый год 1 октября Украина отмечает День защитников и защитниц – людей, вставших на защиту родины, когда в страну пришли российские оккупанты. Каждый, кто обороняет сейчас нашу землю, заслуживает теплых слов от близких в этот день.

Видео дня

OBOZ.UA поможет выбрать самые лучшие. Мы собрали для вас стихотворные тексты, короткие прозаические приветствия и СМС, а также картинки, которые вы можете подарить своим близким защитникам и защитницам.

Вітаю з Днем захисника та захисниці!

Хай ні на мить тобі не бракне сил та віри,

Хай мужності буде бездонна криниця

І ніколи не збиваються приціли!

***

З мужнім днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім'я і воля.

***

За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки –

Низький уклін і тричі "СЛАВА!"

Українські захисники!

Здоров’я в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, довгий вік усім Вам у дарунок!

Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

***

ЗІ святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Більше життєвих і світлих надій!

З Днем захисника держави

Будемо тебе вітати!

Щоб пізнав на смак ти славу,

Ми хотіли б побажати.

Позитивного настрою

І великих перемог!

Не здавайся ти без бою,

Хай тобі поможе Бог!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слава своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадок славних козаків!

Спасибі тобі, друже, що зберіг

Любов у серці до свого краю

Попри всі чвари... Та я точно знаю,

Що ти по-іншому б не зміг!

Для перемоги все зробить зумій

У цей важкий для України час!

Ти вистоїш за себе і за нас,

Спасибі тобі, друже, що живий!

***

Я люблю кожну квіточку в полі

І струмок, що до річки біжить.

І високі, до неба, тополі

Й чисту-чисту небесну блакить.

І у синьому небі лелеки,

Й журавлину осінню печаль.

Й споришеві стежки, що далеко

Розійшлись по землі в синю даль.

У маленькі свої долоньки

Я промінчики сонця ловлю.

Україну мою, рідну неньку,

Я усім своїм серцем люблю.

Дорогие наши защитники и защитницы Украины! Сегодня ваш день – день тех, кто несет ответственность за нашу безопасность и свободу. С праздником вас, наши сильные и непоколебимые герои! Пусть мир всегда будет вашим союзником, а ваше служение приносит только гордость и благодарность нашей родной стране.

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Поздравляем украинских защитников и защитниц! В ваших надежных и сильных руках наш покой и безопасность. Спасибо за ваш труд. Желаем добра, хорошего настроения, упорства и победы!

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Дорогие и незаменимые защитники, поздравляем вас с 1 октября! Мы очень ценим вашу мощную силу, крепкую защиту и невероятную выносливость. Желаем, чтобы фортуна всегда сопровождала вас в пути, любовь и достаток царили в ваших семьях, тепло и уют согревали душу. Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам, любые начинания дают отличный результат и хорошее настроение. Пусть любая вершина покоряется вашему мужеству и настойчивости. С праздником!

Сегодня поздравляем всех военнослужащих и военнослужащих Украины. Вы – наши защитники и защитницы, опора государства. Спокойствие наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения и победы!

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Поздравляем с Днем защитников и защитниц Украины! Помните о том, что ваши семьи ждут вас каждый день, и когда вы вернетесь домой, этот день запомнится как самый светлый и счастливый в жизни. Пусть это всегда придает вам сил!

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Поздравляю всех причастных с их праздником! Это один из немногих дней в году, когда каждый защитник, взрослый или еще не очень, может гордо расправить плечи и сказать себе: "Да, я – защитник! Я – опора семьи и всего государства, сейчас или в будущем, и я горжусь этим!" Желаю вам любви близких, внутренней гармонии, физических и душевных сил. Желаю каждому из вас достичь поставленных целей!

От всего сердца поздравляю с Днем защитника Украины, с праздником крепкой силы и бравого мужества. Желаю крепких нервов и стального здоровья, настоящей выдержки и неизменной справедливости в жизни. Пусть характер позволяет проявлять мужество в любом бою и мягкость по отношению к близким людям, пусть душу наполняет свет отваги, а сердце – мудрость и любовь.

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Поздравляю с праздником и пожелать от души хочу браво и уверенно стоять на страже безопасности и мирного покоя государства, защищать свой народ от гнева и врагов, никогда не переставать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и свой героизм !

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Дорогие наши защитники, наши храбрые и отважные украинцы! Вы наша опора, надежда и защита! Поздравляем с Днем защитника Украины! Дорогие, милые, родные, спасибо вам за смелость, ответственность и надежность. Мы ценим все, что вы для нас делаете, и очень гордимся вами, ведь за вашими широкими спинами нам ничего не страшно! Желаем вам, наши смелые, заботливые и любимые, крепкого здоровья, удачи во всем, сил, терпения и мужества. Будьте всегда так сильны и храбры. Счастья, любви, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой желаем вам и вашим семьям, наши защитники!

С праздником! Твоя работа – это настоящий подвиг! Спасибо за твое храброе сердце, мужество и несокрушимость! Больше тебе сил, хороших эмоций и здоровых родных! Оставайся всегда на связи! Слава Украине!

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Поздравляю с Днем защитника Украины! Желаю казацких побед, гетманских зарплат, богатырской силы, героического мужества, ангельского терпения, неземной любви и настоящего счастья!

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С Днем защитника поздравляем! От беды свою семью оберегай, однако не забывай, что еще есть наш прекрасный украинский край!

Поздравляю! Да будет мир в семье, в душе, в небе. Желаю, чтобы жизнь была в радость, погода за окном солнечная, а дни счастливыми. Будь мужественным и смелым, но оставайся трепетным и нежным! С Днем защитника Украины!

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Поздравляю с Днем защитника Украины! От всего сердца желаю только наилучшего. Пусть здоровье крепнет, любовь не оставляет, а удача всегда сопутствует жизненному пути.

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Сердечно поздравляю с 1 октября! С праздником мужества и отваги – с Днем защитника Украины! Желаю поддерживать боевой дух, отличное настроение и крепкое здоровье. Пусть всегда удается оставаться надежным и верным защитником Родины, семьи, любимых и дорогих людей!

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