С Днем защитников и защитниц Украины: патриотические поздравления и открытки
Каждый год 1 октября Украина отмечает День защитников и защитниц – людей, вставших на защиту родины, когда в страну пришли российские оккупанты. Каждый, кто обороняет сейчас нашу землю, заслуживает теплых слов от близких в этот день.
OBOZ.UA поможет выбрать самые лучшие. Мы собрали для вас стихотворные тексты, короткие прозаические приветствия и СМС, а также картинки, которые вы можете подарить своим близким защитникам и защитницам.
Вітаю з Днем захисника та захисниці!
Хай ні на мить тобі не бракне сил та віри,
Хай мужності буде бездонна криниця
І ніколи не збиваються приціли!
***
З мужнім днем тебе вітаю!
Хай всміхнеться тобі доля,
Вдача поряд хай літає,
Буде дім, сім'я і воля.
***
За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки –
Низький уклін і тричі "СЛАВА!"
Українські захисники!
Здоров’я в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, довгий вік усім Вам у дарунок!
Наснаги, щастя, сили та любові
Вам до життя та до своєї долі,
Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,
Щоб ви здобули мир і перемогу.
Ви захищати у боях навчились,
Все те, заради чого народились,
Надію в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!
***
ЗІ святом державним тебе привітаю!
Відваги й наснаги тобі побажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Більше життєвих і світлих надій!
З Днем захисника держави
Будемо тебе вітати!
Щоб пізнав на смак ти славу,
Ми хотіли б побажати.
Позитивного настрою
І великих перемог!
Не здавайся ти без бою,
Хай тобі поможе Бог!
***
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слава своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадок славних козаків!
Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свого краю
Попри всі чвари... Та я точно знаю,
Що ти по-іншому б не зміг!
Для перемоги все зробить зумій
У цей важкий для України час!
Ти вистоїш за себе і за нас,
Спасибі тобі, друже, що живий!
***
Я люблю кожну квіточку в полі
І струмок, що до річки біжить.
І високі, до неба, тополі
Й чисту-чисту небесну блакить.
І у синьому небі лелеки,
Й журавлину осінню печаль.
Й споришеві стежки, що далеко
Розійшлись по землі в синю даль.
У маленькі свої долоньки
Я промінчики сонця ловлю.
Україну мою, рідну неньку,
Я усім своїм серцем люблю.
Дорогие наши защитники и защитницы Украины! Сегодня ваш день – день тех, кто несет ответственность за нашу безопасность и свободу. С праздником вас, наши сильные и непоколебимые герои! Пусть мир всегда будет вашим союзником, а ваше служение приносит только гордость и благодарность нашей родной стране.
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Поздравляем украинских защитников и защитниц! В ваших надежных и сильных руках наш покой и безопасность. Спасибо за ваш труд. Желаем добра, хорошего настроения, упорства и победы!
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Дорогие и незаменимые защитники, поздравляем вас с 1 октября! Мы очень ценим вашу мощную силу, крепкую защиту и невероятную выносливость. Желаем, чтобы фортуна всегда сопровождала вас в пути, любовь и достаток царили в ваших семьях, тепло и уют согревали душу. Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам, любые начинания дают отличный результат и хорошее настроение. Пусть любая вершина покоряется вашему мужеству и настойчивости. С праздником!
Сегодня поздравляем всех военнослужащих и военнослужащих Украины. Вы – наши защитники и защитницы, опора государства. Спокойствие наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения и победы!
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Поздравляем с Днем защитников и защитниц Украины! Помните о том, что ваши семьи ждут вас каждый день, и когда вы вернетесь домой, этот день запомнится как самый светлый и счастливый в жизни. Пусть это всегда придает вам сил!
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Поздравляю всех причастных с их праздником! Это один из немногих дней в году, когда каждый защитник, взрослый или еще не очень, может гордо расправить плечи и сказать себе: "Да, я – защитник! Я – опора семьи и всего государства, сейчас или в будущем, и я горжусь этим!" Желаю вам любви близких, внутренней гармонии, физических и душевных сил. Желаю каждому из вас достичь поставленных целей!
От всего сердца поздравляю с Днем защитника Украины, с праздником крепкой силы и бравого мужества. Желаю крепких нервов и стального здоровья, настоящей выдержки и неизменной справедливости в жизни. Пусть характер позволяет проявлять мужество в любом бою и мягкость по отношению к близким людям, пусть душу наполняет свет отваги, а сердце – мудрость и любовь.
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Поздравляю с праздником и пожелать от души хочу браво и уверенно стоять на страже безопасности и мирного покоя государства, защищать свой народ от гнева и врагов, никогда не переставать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и свой героизм !
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Дорогие наши защитники, наши храбрые и отважные украинцы! Вы наша опора, надежда и защита! Поздравляем с Днем защитника Украины! Дорогие, милые, родные, спасибо вам за смелость, ответственность и надежность. Мы ценим все, что вы для нас делаете, и очень гордимся вами, ведь за вашими широкими спинами нам ничего не страшно! Желаем вам, наши смелые, заботливые и любимые, крепкого здоровья, удачи во всем, сил, терпения и мужества. Будьте всегда так сильны и храбры. Счастья, любви, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой желаем вам и вашим семьям, наши защитники!
С праздником! Твоя работа – это настоящий подвиг! Спасибо за твое храброе сердце, мужество и несокрушимость! Больше тебе сил, хороших эмоций и здоровых родных! Оставайся всегда на связи! Слава Украине!
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Поздравляю с Днем защитника Украины! Желаю казацких побед, гетманских зарплат, богатырской силы, героического мужества, ангельского терпения, неземной любви и настоящего счастья!
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С Днем защитника поздравляем! От беды свою семью оберегай, однако не забывай, что еще есть наш прекрасный украинский край!
Поздравляю! Да будет мир в семье, в душе, в небе. Желаю, чтобы жизнь была в радость, погода за окном солнечная, а дни счастливыми. Будь мужественным и смелым, но оставайся трепетным и нежным! С Днем защитника Украины!
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Поздравляю с Днем защитника Украины! От всего сердца желаю только наилучшего. Пусть здоровье крепнет, любовь не оставляет, а удача всегда сопутствует жизненному пути.
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Сердечно поздравляю с 1 октября! С праздником мужества и отваги – с Днем защитника Украины! Желаю поддерживать боевой дух, отличное настроение и крепкое здоровье. Пусть всегда удается оставаться надежным и верным защитником Родины, семьи, любимых и дорогих людей!
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