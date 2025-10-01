С Днем защитников и защитниц Украины: красивые поздравления

1 октября – День защитников и защитниц Украины. Это особый государственный праздник, который чествует всех, кто стоит на защите нашей страны: военных, добровольцев, медиков, волонтеров и каждого, кто защищает независимость и свободу украинского народа.

Это день благодарности нашим героям и героиням, которые ежедневно рискуют жизнью ради того, чтобы мы могли жить под мирным небом. В этот день мы также вспоминаем величественные традиции казачества, ведь именно казачество стало символом мужества, чести и несокрушимости украинского духа. OBOZ.UA публикует искренние поздравления по случаю праздника.

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины

***

Дорогой защитник, сегодня твой праздник, но в то же время это праздник всей Украины, потому что именно благодаря тебе он стоит и живет. Я благодарю тебя за бессонные ночи, за холодные окопы, за усталость, которую ты терпишь для того, чтобы мы имели право просыпаться в мирных домах. Твоя жизнь – пример для нас всех, пример того, что значит любить свою землю безусловно. Желаю тебе сил в каждом шагу, света в каждом мгновении, защиты в каждом небе. Пусть вера в победу будет несокрушимой, а тепло родных всегда находит дорогу к твоему сердцу.

***

Дорогие защитники и защитницы Украины! Вы – сильные, отважные, несокрушимые. Именно благодаря вам мы можем жить и работать, строить будущее для наших детей. Пусть здоровье крепким будет, а сердце всегда согревает любовь близких. Слава Украине!

***

Поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! Вы – гордость нашего государства и надежная опора народа. Ваше мужество, преданность и несокрушимость является примером для каждого из нас. Желаю вам благополучия, счастья и мира в ваших домах. Пусть Господь хранит вас и дарит силу преодолевать все испытания.

***

Дорогой наш защитник! Ты – настоящий герой, который ежедневно стоит на страже свободы. Спасибо тебе за твое мужество и самопожертвование. Пусть жизнь подарит тебе еще много светлых моментов, крепкое здоровье и мирное небо над головой. Береги себя, мы гордимся тобой!

***

Любимый воин, спасибо тебе за твою отвагу и за то, что ты каждый день стоишь на защите Украины. Знаю, что тебе трудно, но твоя борьба имеет огромное значение для каждого из нас. Желаю, чтобы в твоей жизни было как можно больше светлых моментов, чтобы судьба вознаградила тебя миром, любовью и счастьем. Пусть в твоем сердце всегда будет место для радости, а Господь хранит тебя от всякой беды.

***

Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

***

Дорогие наши герои! Сегодня мы чествуем не только вашу силу оружия, но и вашу силу духа. Вы доказали, что являетесь достойными потомками казацкой славы. Желаю вам мира, благополучия и счастья в семьях. Пусть Покрова Пресвятой Богородицы оберегает каждого защитника и каждую защитницу. Вы держите на своих плечах покой страны, и нет слов, чтобы выразить всю благодарность. Сегодня хочется пожелать вам только простого: чтобы каждый ваш день начинался со светлых мыслей и завершался улыбкой от счастливых новостей. Мы молимся за вас и ждем домой!

***

Поздравляю тебя, воин, с Днем защитников Украины! Твои поступки – это проявление настоящей преданности и любви к Родине. Желаю здоровья, выдержки и силы. Пусть каждый твой шаг будет уверенным, а судьба вознаградит за отвагу миром, счастьем и семейным теплом.

***

Дорогие защитники и защитницы! Пусть этот день напомнит нам всем, что мы имеем честь жить рядом с вами. Вы – наша гордость и наши ангелы-хранители. Спасибо за каждую бессонную ночь и каждую минуту, подаренную Украине. Желаем вам здоровья, силы, благополучия и скорейшей победы.

***

Мой храбрый защитник! Спасибо тебе, что ты есть. Твое мужество и сила добавляют веры в завтрашний день. Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом, чтобы на твоем пути были только светлые люди и хорошие новости. Возвращайся живым и здоровым, мы ждем тебя.

***

Уважаемые воины, дорогие ветераны, мужественные защитники Украины! Сегодня вся страна склоняет головы перед вашей отвагой. Вы – символ чести, достоинства и непокорности. Пусть в вашей жизни всегда будет место для счастья, семейного уюта и любви. Желаем силы духа и мирного неба над головой.

***

В этот день хочу поблагодарить вас за вашу службу, за ваши подвиги, за вашу несокрушимость. Вы – лучшее, что есть в нашем народе. Пусть в ваших домах царят мир и тепло, а в сердцах – вера и любовь.

***

Дорогой защитник, сегодня твой праздник! Хочу сказать, что ты для нас всех – пример мужества и силы. Твое сердце бьется не только за себя, но и за всю страну, и это вызывает безграничное уважение. Желаю тебе здоровья, выдержки, веры в лучшее и поддержки от тех, кого ты любишь. Возвращайся домой живым и мы ждем тебя с победой!

***

Хай буде щасливою ваша дорога,

Щоб мир був у світі і добрим був час.

Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,

Щоб діти живі повернулись до нас.

Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,

В майбутньому це знадобиться для вас.

Щоб ваші батьки були горді й раділи,

Й пишалися вами. У добрий вам час!

Доньки кохані, сини-соколята!

Нехай переможною буде війна.

Бо кожного з вас жде любов, рідна хата

І мати, що в цілому світі одна.

