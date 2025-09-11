Руслана Низомиддинова представила украинскую музыку на Multicultural Kid's Festival в США

7 сентября 2025 года в городе Портленд (штат Орегон, США) состоялся международный фестиваль Multicultural Kid's Festival, который традиционно собирает представителей разных культур и национальностей. Одной из ярких участниц мероприятия стала украинская певица и преподаватель музыкального искусства Руслана Низомиддинова, которая исполнила ряд современных украинских песен.

Украинская песня на международной сцене

Фестиваль объединил детей, родителей и художников со всего мира, которые представляли собственные традиции, музыку и искусство. Выступление Русланы стало важной частью концертной программы: украинская музыка прозвучала рядом с культурами других стран, демонстрируя богатство национального наследия.

"Для меня большая честь представлять украинскую песню на таком мультикультурном празднике. Я верю, что музыка объединяет детей и взрослых независимо от языка и страны происхождения", – сказала артистка после выступления.

Ее исполнение сопровождалось теплыми аплодисментами публики, среди которой было много украинцев, проживающих в США. Для них это стало символическим напоминанием о родной культуре, а для иностранных слушателей – знакомством с музыкальной традицией Украины.

Творческий путь певицы

Руслана Низомиддинова начала свой профессиональный путь в Украине. Она получила степень магистра музыкального искусства в Полтавском национальном педагогическом университете имени В. Г. Короленко. Еще во время учебы принимала активное участие в творческих коллективах и конкурсах, получая первые награды.

Со временем Руслана стала победителем всеукраинских фестивалей, участвовала в международных конкурсах и пела в большом украинском народном хоре "Калина". Участие в этом коллективе дало возможность представлять украинскую песню на многочисленных сценах.

Культурная миссия в США

Переехав в Соединенные Штаты, Руслана не прекратила творческой деятельности. Она активно участвует в концертных программах и фестивалях, где популяризирует украинскую музыку среди местной и международной аудитории.

Участие в Multicultural Kid's Festival стало продолжением ее культурной миссии – знакомить мир с украинской песней, поддерживать интерес к национальной идентичности и вдохновлять новое поколение.

Организаторы фестиваля отмечают, что такие выступления имеют особое значение: они позволяют детям и их семьям из разных стран почувствовать культурное многообразие и научиться ценить уникальность каждой нации.

Сохранение идентичности через музыку

Руслана убеждена, что музыка является мощным инструментом сохранения национального наследия. Исполняя украинские песни на американской сцене, она не только знакомит слушателей с мелодиями родной культуры, но и формирует представление о современной Украине, которая, несмотря на все вызовы, сохраняет свой голос в мире.

"Я всегда хочу, чтобы через песню люди чувствовали душу Украины. Для меня важно, чтобы украинские дети, которые растут в США, имели возможность слышать нашу музыку и гордиться своими корнями", – подчеркнула певица.

Украинский акцент в мультикультурной среде

Multicultural Kid's Festival в Портленде стал платформой для встречи культур со всего мира. Благодаря Руслане Низомиддиновой украинская песня прозвучала рядом с мелодиями разных народов, еще раз подтвердив, что музыка – универсальный язык, который не нуждается в переводе.

Участие украинской артистки в подобных мероприятиях помогает популяризировать культуру Украины далеко за ее пределами и способствует диалогу между нациями.