'Підсніжник' и 'пролісок': являются ли слова синонимами и какая разница

Каждый год весной мы радуемся появлению первых цветов, которые ассоциируем с возрождением природы и надеждами на лучшее. Но как вы называете эти цветы на украинском языке ?

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В основном бытуют два варианта – "пІдсніжник" и "пролісок". Более того, порой можно услышать, что это названия одного и того же цветка, при этом вариант "підсніжник" якобы является русизмом, потому что звучит почти как "подснежник", и лучше отдавать предпочтение слову "пролісок". Так ли это, разбирались эксперты-языковеды Telegram-канала "Correctarium — Українська мова".

Их вывод однозначен: оба слова существуют в украинском языке. Но синонимами они при этом не являются, ведь обозначают разные растения.

Так "підсніжником" называют цветок семейства амариллисовых. Его легко узнать по белоснежным лепесткам, которые раскрываются в два этапа: сначала три длинных, которые делают растение таким узнаваемым, а затем три коротких, которые прячутся внутри. Расцветать подснежники начинают в конце зимы, а заканчивается сезон их цветения до наступления весеннего равноденствия.

"Проліски" же принадлежат к семейству спаржевых. Это более теплолюбивое растение, которое ждет апреля, чтобы распуститься. При этом цветки его бывают разных цветов – в основном это оттенки синего, хотя могут попадаться фиолетовые, розовые или белые сорта. Лепестков у такого цветка много, нередко подснежники распускаются соцветиями.

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