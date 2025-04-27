Проявил мужество и несокрушимость духа: на войне погиб Герой из Одесщины Степан Граматик. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на войне с врагом. На этот раз печальная весть пришла в Одесскую область. От рук захватчиков погиб военный Степан Граматик.

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Об этом сообщили в Измаильской райгосадминистрации. Отмечается, что военный до последнего вздоха проявлял мужество и несокрушимость духа.

"Измаильский район снова в скорби... В боях за Украину погиб уроженец поселка Катлабуг – Степан Граматик", – говорится в сообщении.

Власти района также рассказали, что с первых дней полномасштабной войны мужчина встал на защиту родной земли, проявив мужество, несокрушимость и преданность Родине.

"Измаильская районная государственная администрация выражает искренние соболезнования родным и близким павшего Героя. Склоняем головы перед силой духа настоящего Воина. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах. Вечная память и слава Защитнику Украины! Герои не умирают!" – резюмировали печальное известие в общине.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Коток. Свое последнее сражение уроженец Белой Церкви принял на Запорожье еще в январе этого года.

Также сообщалось, что в боях Донецкой области погиб тернопольский полицейский Василий Панькив. Он пошел на войну добровольцем и улегся в бою с врагом в возрасте 28 лет.

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