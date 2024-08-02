Преимущественно без осадков, но местами грозы: синоптики дали прогноз погоды на 2 августа

В Украине в пятницу, 2 августа, будет жаркая погода без осадков. Только на Прикарпатье и Закарпатье местами прогнозируют кратковременный дождь и грозу.

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Украинский гидрометеорологический центр сообщил на официальном сайте, что в стране ожидается северо-западный ветер, 3-8 метров в секунду. Во всех областях, кроме Ривненской, 2 августа будет преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Средняя температура по Украине – ночью +13...+18, днем ​​+25...+30 градусов. На юге солнце нагреет воздух сильнее – ночью +17...+22, днем ​​+28...+33.

А вот в Карпатах ночью синоптики прогнозируют +10...+15, днем +​​20...+25 градусов.

В Киеве и Киевской области последний рабочий день недели пройдет без осадков.

"Облачно с прояснениями... Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", – прогнозируют в УкрГМЦ.

На Киевщине в темное время суток будет примерно +13...+18, в светлое +​​25...+30 градусов. В Киеве температура на несколько градусов ниже, ночью +14...+16, днем ​​+26...+28 градусов.

Добавим: в период с 1 по 5 августа из-за сухой погоды на Харьковщине на реках суббассейна Северского Донца ожидается дальнейший спад уровней воды в целом на 5-10 сантиметров.

На Северском Донце на участке Змиев – Изюм уровень воды приблизится к минимальным многолетним отметкам за август.

На этой же реке возле сел Протопоповка и Яремовка, а также на реке Уды у поселка Пересечное уровни воды уже достигли минимальных многолетних отметок за июль и ожидается дальнейшее их снижение.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, уже на этих выходных (3-4 августа) в Украину придет похолодание. Во многих областях пройдут дожди.

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