Несколько ваших детей убили просто потому, что они были в этом имении, а других вывезли в Россию. Жену изнасиловали. Собаку застрелили. На вашей кухне теперь туалет у русских зеков. А ваш любимый автопарк теперь автопарк людей, до сорока лет не получивших образования. Ибо все эти годы пьянствовали и нарушали закон.

Представим, Илон, ваша мать в это же время попала в плен к россиянам. И эти русские солдаты, даже приблизительно не такие цивилизованные, как ваша мать, говорят ей, что она должна отказаться от всего того, что она считала собой, и только тогда, возможно, ее труп не найдут в реке с привязанной гирей. к ноге. Только тогда, когда она откажется быть собой, она сможет существовать (я подчеркиваю – именно существовать) дальше.

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Представим, Илон, что все, абсолютно все, что вы создавали всю свою жизнь к этому же дню приходят и забирают навсегда. Приходят, потому что их больше. Больше, чем ваших телохранителей. Без каких-либо юридических или иных оснований. Просто потому, что вы, Илон, умнее, намного больше работали, и имеете в разы больший потенциал в будущем. Вы звоните в полицию, а связи нет. Вы обращаетесь в суд, а суда нет. Нет ничего того, что вы привыкли называть своей жизнью.

Представим, Илон, что у вас есть один-единственный вариант, как спасти своих детей (оставшихся в живых), жену, мать, вернуть ваше обустроенное с любовью поместье и созданную ценой вашей жизни компанию, спасти свою жизнь. Вам нужен интернет, связь, коммуникация. Просто связь.

И, представим, Илон, как один человек на другом конце планеты решает исключить интернет именно вам. И как раз в этот момент.

Нужно ли представлять, Илон, как выглядит мужчина, который мог спасти жизнь людей, но продолжает бояться за свои миллиарды? Или вы его и так знаете?

Спасение мира – это не бизнес. Смелость не купишь. Даже если ты один из богатейших бизнесменов мира.