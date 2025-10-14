Предлагают 'легкий заработок' в социальных сетях: в полиции сообщили о новой мошеннической схеме

В Украине фиксируют новые случаи мошенничества, когда гражданам предлагают быстрый заработок через социальные сети. После выполнения якобы простых онлайн-заданий аферисты заставляют людей переводить собственные деньги.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Правоохранители предостерегают пользователей не переходить по подозрительным ссылкам и не вступать в диалог с неизвестными лицами.

Как работает схема мошенников

Злоумышленники предлагают небольшое вознаграждение за несложные действия в интернете, например, подписки или лайки. Чтобы создать впечатление реального заработка, людям сначала частично возвращают расходы.

Затем они придумывают "сбой в системе" или "технические проблемы", обещают "более высокие доходы", но требуют предварительный взнос, после которого исчезают и прекращают общение.

Где распространяют фейковые предложения

Такие сообщения активно рассылают в популярных мессенджерах и соцсетях, часто с фейковых аккаунтов или от имени известных компаний.

Как защититься от действий аферистов

Выбирайте работу только с официальным трудоустройством.

Не доверяйте предложениям, где предлагают заработать "легкие деньги".

Не переводите средства на неизвестные счета.

Не разглашайте свои данные карты, логины или пароли.

Не вводите личные данные на подозрительных сайтах.

Не переходите по сомнительным ссылкам, проверяйте адрес сайта.

Если же вы раскрыли данные платежной карты, немедленно заблокируйте ее и сообщите в банк и подайте обращение в киберполицию.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который причастен к мошенничеству. Злоумышленник, представляясь "мольфаром" в социальных сетях, за вознаграждение, в частности, "снимал" порчу и "искал" без вести пропавших родственников

