Предлагают "легкий заработок" в социальных сетях: в полиции сообщили о новой мошеннической схеме
В Украине фиксируют новые случаи мошенничества, когда гражданам предлагают быстрый заработок через социальные сети. После выполнения якобы простых онлайн-заданий аферисты заставляют людей переводить собственные деньги.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Правоохранители предостерегают пользователей не переходить по подозрительным ссылкам и не вступать в диалог с неизвестными лицами.
Как работает схема мошенников
Злоумышленники предлагают небольшое вознаграждение за несложные действия в интернете, например, подписки или лайки. Чтобы создать впечатление реального заработка, людям сначала частично возвращают расходы.
Затем они придумывают "сбой в системе" или "технические проблемы", обещают "более высокие доходы", но требуют предварительный взнос, после которого исчезают и прекращают общение.
Где распространяют фейковые предложения
Такие сообщения активно рассылают в популярных мессенджерах и соцсетях, часто с фейковых аккаунтов или от имени известных компаний.
Как защититься от действий аферистов
- Выбирайте работу только с официальным трудоустройством.
- Не доверяйте предложениям, где предлагают заработать "легкие деньги".
- Не переводите средства на неизвестные счета.
- Не разглашайте свои данные карты, логины или пароли.
- Не вводите личные данные на подозрительных сайтах.
- Не переходите по сомнительным ссылкам, проверяйте адрес сайта.
Если же вы раскрыли данные платежной карты, немедленно заблокируйте ее и сообщите в банк и подайте обращение в киберполицию.
Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который причастен к мошенничеству. Злоумышленник, представляясь "мольфаром" в социальных сетях, за вознаграждение, в частности, "снимал" порчу и "искал" без вести пропавших родственников
