УкраїнськаУКР
русскийРУС

Предлагают "легкий заработок" в социальных сетях: в полиции сообщили о новой мошеннической схеме

Екатерина Дутик
Новости. Общество
2 минуты
2,8 т.
Предлагают 'легкий заработок' в социальных сетях: в полиции сообщили о новой мошеннической схеме

В Украине фиксируют новые случаи мошенничества, когда гражданам предлагают быстрый заработок через социальные сети. После выполнения якобы простых онлайн-заданий аферисты заставляют людей переводить собственные деньги.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Правоохранители предостерегают пользователей не переходить по подозрительным ссылкам и не вступать в диалог с неизвестными лицами.

Как работает схема мошенников

Злоумышленники предлагают небольшое вознаграждение за несложные действия в интернете, например, подписки или лайки. Чтобы создать впечатление реального заработка, людям сначала частично возвращают расходы.

Предлагают "легкий заработок" в социальных сетях: в полиции сообщили о новой мошеннической схеме

Затем они придумывают "сбой в системе" или "технические проблемы", обещают "более высокие доходы", но требуют предварительный взнос, после которого исчезают и прекращают общение.

Предлагают "легкий заработок" в социальных сетях: в полиции сообщили о новой мошеннической схеме

Где распространяют фейковые предложения

Такие сообщения активно рассылают в популярных мессенджерах и соцсетях, часто с фейковых аккаунтов или от имени известных компаний.

Как защититься от действий аферистов

  • Выбирайте работу только с официальным трудоустройством.
  • Не доверяйте предложениям, где предлагают заработать "легкие деньги".
  • Не переводите средства на неизвестные счета.
  • Не разглашайте свои данные карты, логины или пароли.
  • Не вводите личные данные на подозрительных сайтах.
  • Не переходите по сомнительным ссылкам, проверяйте адрес сайта.

Если же вы раскрыли данные платежной карты, немедленно заблокируйте ее и сообщите в банк и подайте обращение в киберполицию.

Предлагают "легкий заработок" в социальных сетях: в полиции сообщили о новой мошеннической схеме

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который причастен к мошенничеству. Злоумышленник, представляясь "мольфаром" в социальных сетях, за вознаграждение, в частности, "снимал" порчу и "искал" без вести пропавших родственников

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!