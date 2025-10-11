'Появлялся снова и снова': в Карпатах заметили 'брокенского призрака', фото взбудоражили сеть

В Карпатах заметили "брокенского призрака". Так называют редкое оптическое явление, которое появляется среди гор и завораживает своей мистической красотой.

Увидеть его собственными глазами посчастливилось франковчанину Игорю Романиву. Он смог зафиксировать "призрака" на фото, поделившись зрелищем и собственными эмоциями от "встречи" с украинцами на Facebook.

"Брокенский призрак" на горе Грофа

С "Брокенским призраком" Игорь Романив "познакомился" в сентябре, когда поднялся на гору Грофа. Мужчина признался: собственными глазами впечатляющее зрелище наблюдал впервые в жизни.

"Сказать, что впечатления невероятные – это ничего не сказать. Погода, свет, облака, ветер, солнце, туман... все менялось на глазах и очень быстро. Таких разных отделений я еще не видел. Свет менялся от холодного до насыщенного желтого за считанные минуты, когда просматривал дома фото, то не мог поверить, они были как будто сняты в разные дни. И потом появился он, Брокенский призрак, сначала ненадолго. Я успел сделать один снимок и был очень счастлив", – написал Романив.

Далее же, по словам мужчины, "брокенский призрак" появился снова.

"Он появлялся снова и снова, ветер, солнце, туман и облака делали каждое его появление разным, где-то был едва заметным, где-то очень контрастным. Цвета, свет... все постоянно менялось, ветер гонял то облака, то туман, был конец дня, солнце заходило и свет становился теплым. Действо длилось больше часа, камера не переставала щелкать) . Раньше думал, что призрак появляется ненадолго, а тут такое... До места ночевки добирался счастливый и в темноте, на холодный ветер просто уже не обращал внимания", – поделился с подписчиками в Facebook Романив.

В комментариях украинцы оставляли восторженные отзывы и слова благодарности за возможность увидеть хотя бы на фото то, чего не видели в жизни.

Что такое "брокенский призрак"

Несмотря на мистический флер, никакой мистики в "брокенском призраке" нет. За этим названием скрывается редкое оптическое явление в горах, когда наблюдатель видит свою тень на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном Солнцу. Эта тень может казаться очень большой, порой она окружена цветными кольцами – так называемой глорией, обусловленной дифракцией света.

"Призрак" может временами также двигаться: связано это с движением облачного слоя и колебанием плотности облаков.

Особенно часто это оптическое явление наблюдали путешественники, поднимавшиеся на гору Брокен в Германии – отсюда возникло и название. В Украине его видят в Карпатах и в Крымских горах.

