После мощной вспышки на Солнце Землю накрыла магнитная буря: сколько она будет продолжаться

На днях ученые известили о мощной вспышке на Солнце. Ее силу оценили, как Х3.3-class flare – это считается одним из самых сильных показателей. Вспышка уже привела к проблемам с радиосвязью в южном полушарии Земли. Поток частиц от Солнца успел достичь нашей планеты – в ближайшие дни Землю накроет магнитная буря.

По данным исследовательского портала Meteoagent, отслеживающего время и силу магнитных бурь, K-индекс геомагнитной активности сегодня достигнет высокого показателя в 5 баллов. А 13 февраля он вырастет до 6 баллов из 9 возможных. Уляжется магнитная буря в четверг, 15 февраля, тогда K-индекс вернется к безопасным значениям.

В этот период люди, особенно склонные к метеозависимости, могут страдать от повышенной усталости, головных болей, нарушений сна. Также могут происходить обострения различных хронических болезней, в частности сердечно-сосудистых. Поэтому людям, страдающим от них, рекомендуют внимательно следить за своим состоянием и держать наготове все необходимые лекарства.

Важно также в этот период стараться избегать стрессов и соблюдать правильный режим дня. Следует ограничить потребление тяжелой и вредной пищи, проводить время на свежем воздухе, больше двигаться, пить достаточно воды и высыпаться.

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