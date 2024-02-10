На Солнце произошла мощная вспышка, которая способна вызвать блекаут: когда прогнозируют магнитную бурю

Мощная солнечная вспышка 10 февраля вызвала волну отключений радиосвязи в Южной Америке, Африке и Южной Атлантике. Явление классифицируется как X3.3, которое считается одним из самых сильных.

Об этом пишет британский таблоид Тhe Sun. Правда, издание утверждает, что вспышка произошла в районе солнечного пятна AR3576. Такое пятно сейчас действительно есть на Солнце, но в его районе был выброс коронарной массы несколько дней назад.

Кроме того, таблоид утверждает, что явление "уже привело к умеренному отключению радиосвязи в Южной Америке, части Африки и Атлантики. При этом издание ссылается на данные Science Alert за декабрь прошлого года. По данным Solar Dynamics Observatory NASA, ни сегодня, ни несколько дней назад, ни в декабре прошлого года солнечные бури такого класса Земли не коснулись.

Солнечные вспышки X-класса, действительно, самые интенсивные и могут вызвать ужасный всплеск радиации. Однако выброс из солнечного пятна AR3576 был направлен в другую сторону нашей планеты. На Земле в этот день была солнечная буря слабой интенсивности.

Специалисты по Meteoagent отмечают, что ближайшая буря на Солнце ожидается 12 февраля, и по 9-балльной системе она будет умеренной, всего 4 балла.

Что такое магнитные бури?

Электромагнитная активность Солнца – явление обычное. Но иногда она усиливается. Возникают коронарные дыры и выбросы коронарной массы. Это называют солнечной вспышкой. Из-за такой вспышки в окружающее пространство попадает большое количество заряженных частиц.

Их подхватывает солнечный ветер и несет по всем направлениям. У Земли из-за своего собственного сильного магнитного поля есть защита от таких космических явлений. Когда заряженные частицы достигают нашей планеты, они сталкиваются с этой защитой. Магнитное поле начинает колебаться. Именно эти процессы и называются магнитными бурями. То есть фактически магнитные бури – это последствие защитной реакции магнитного поля Земли на внешние факторы.

На что могут отразиться магнитные бури?

Прежде всего, именно благодаря им возникают полярные сияния. Их всегда можно видеть на полюсах планеты, а в периоды сильных магнитных бурь такие сияния видят и обычные украинцы.

Менее известно, однако более опасное влияние геомагнитной активности происходит на электронику. Из-за магнитных бурь возможны сбои в работе электросетей, телефонной и спутниковой связи, навигационных систем и т.д.

Самая большая геомагнитная буря в истории наблюдений была зафиксирована в 1859 году. Она привела к серьезным сбоям в работе телеграфа в Европе и Америке. Если бы магнитная буря такой же силы произошла сегодня, когда технологии проникли в жизнь человечества уже везде, это привело бы к настоящей катастрофе и нанесло многомиллиардный ущерб.