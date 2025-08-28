Порошенко передал Марусе Зверобой 'Мавики' и электронику для 93-й бригады

Петр Порошенко встретился с легендарной Марусей Зверобой и передал ей для бойцов 93-й бригады "Мавики" и электронику.

Об этом пишет пресс-служба "Евросолидарности".

"Сегодня в нашем офисе – Маруся Зверобой. Для нашей команды это настоящее событие, ведь обычно видимся с ней только на передовой. Сейчас это Днепропетровщина, где держит рубеж славная 93-я бригада "Холодный Яр". Им крайне необходимы "Мавики", которые сейчас в огромном дефиците. Именно их мы передаем Марусе и ее побратимам", – рассказал пятый президент в соцсетях.

"Вместе с "Мавиками" отправляем холодноярцам плазмы, ноутбуки, зарядные станции и детекторы дронов "Аспирин 2.0", – показал Порошенко новую разработку.

"Более восьми месяцев мы работали над созданием индивидуальной защиты для воинов. Эти устройства будут предупреждать о приближении FPV-дронов, "Мавиков", сбросов и разведчиков врага. Они лучше отсеивают сигналы сетей, не реагируют на ложные цели, определяют расстояние до дрона и одновременно стоят в три раза дешевле зарубежных аналогов", – объясняет Петр Порошенко.

В эту технологию Фонд Порошенко вложил миллионы гривен. "Это не разовая помощь, а часть нашей стратегии Save Soldier. Потому что жизнь украинского воина для нас – наивысшая ценность. Первая сотня "Аспиринов 2.0" уже готовится к отправке. Вместе с ОО "Справа Громад" мы заказали еще две тысячи, которые в ближайшее время поедут в войска. И на этом не остановимся – производство будем наращивать", – пообещал пятый президент и добавил: "А пока что – готовим следующую большую передачу. Скоро все увидите".