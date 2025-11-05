Полнолуние в Тельце 2025: для каких знаков зодиака наступит 'звездный час'

Полнолуние в Тельце взойдет в среду, 5 ноября 2025 года, принеся волну заземляющей энергии, ясности и достатка. Тельцом управляет Венера, планета, ассоциирующаяся с любовью, красотой, удовольствием, процветанием и самоценностью.

Видео дня

Это полнолуние служит напоминанием о том, что нужно замедлиться, ценить то, что вы построили, и доверять своему пути. Он воплощает энергию, которая побуждает вас осознать, что вам не нужно гнаться за тем, что вам предназначено, пишет OBOZ.UA.

Какие знаки зодиака больше всего подвержены влиянию полнолуния в Тельце

Телец: вас ждет удача

Полнолуние в Тельце — решающий момент для вас, поскольку Вселенная согласуется с вашими ценностями. Вы можете начать видеть результаты своего упорного труда или почувствовать новую уверенность в своем пути. Считайте это своим зеленым светом, чтобы доверять тому, что вы строили. Оставайтесь открытыми для неожиданной поддержки, независимо от того, приходит ли она в форме финансовой возможности, положительного взаимодействия или подтверждения того, что вы на правильном пути. Когда вы действуете с намерением, а не со срочностью, вы становитесь действительно магнетическими.

Это полнолуние служит напоминанием о том, что последовательность – это форма магии. Каждое усилие, которое вы прилагали, какими бы незначительными они ни были, накапливалось за кулисами. Вы вступаете в фазу, когда ваше терпение начинает окупаться, и то, что когда-то казалось неуверенным, теперь начинает проявляться.

Лев: ваши карьерные цели станут достижимыми

Для вас, Лев, это полнолуние подчеркивает вашу карьеру и общую известность. Он служит напоминанием о вашей ценности — не через внешнее подтверждение, а через то, как ярко вы сияете, когда верны себе. Вы можете найти признание, творческие возможности или даже своевременный прорыв, особенно если вы были страстно преданы чему-то. Полнолуние в Тельце поощряет вас действовать с гордостью и намерением. Нет нужды доказывать свою ценность; вам просто нужно воплотить ее.

Это мощное время, чтобы помнить, что ваш свет естественно привлекает нужных людей, возможности и успех. Вы вступаете в раздел, где ваша последовательность и смелость будут признаны по-новому. Работа, которую вы незаметно строили, набирает обороты. Не стесняйтесь занимать больше места или показывать другим, насколько преданными вы были за кулисами. Ваша идеальная энергия — это уверенность. Как только вы перестанете сомневаться в себе, жизнь вернет вам эту энергию.

Скорпион: вас ждет удача в отношениях

Этот лунный цикл сосредоточен на вас, Скорпионе, освещая ваши отношения и партнерство. Это включает романтические, профессиональные и творческие связи. Вам, возможно, нужно найти баланс в этих сферах. Вы можете переоценить, что для вас означает взаимность, или обнаружить, что готовы к более глубокой связи на собственных условиях.

Позвольте Полнолунию в Тельце напомнить вам, что здоровая привязанность и независимость могут сосуществовать. Вы развиваетесь от поверхностных связей к отношениям, которые уважают вашу эмоциональную глубину и вашу потребность в правде. Избавляясь от устаревших шаблонов и ожиданий, вы создаете пространство для настоящих связей, где преданность и свобода сочетаются. Это полнолуние может принести разговор, осознание или даже небольшой жест, который подтвердит вашу способность глубоко любить. Чем больше вы доверяете своей интуиции и осознаете свою ценность, тем больше вы будете привлекать тех, кто отражает ее в ответ.

Водолей: вас ждет удача в личной жизни и семейная гармония

Для вас, Водолеи, это полнолуние проявится в вашем доме и секторе фундамента, поощряя вас замедлиться и создать ощущение комфорта. Это внимание сосредоточено не только на вашем физическом пространстве; оно также касается эмоциональной безопасности. Вас просят лелеять фундамент под вашими целями, обеспечивая прочную основу для роста.

Изменение в вашем доме, семье или ощущении стабильности может создать новые возможности или решить давние проблемы. Этот процесс направлен на поиск спокойствия, а не на стремление к совершенству. Этот новый этап побуждает вас переосмыслить, что для вас означает "дом" в этот текущий период вашей жизни.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.