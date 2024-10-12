Похолодание и дожди: какие регионы Украины накроет непогода на выходных

Погода в Украине в субботу, 12 сентября, будет пасмурной с прояснениями, в большинстве регионов пройдут дожди. В центре и на юге местами ожидаются грозы.

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Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Синоптики отмечают, что осадки минуют только западные регионы, а также Донетчину, Луганщину и Запорожье, на остальной территории дожди будут значительными, а в центральных и южных областях прогнозируют грозы.

Так, в Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Киевской, Одесской, Сумской, Полтавской и Херсонской областях ожидаются значительные дожди – объявлен І уровень опасности, желтый.

Ветер в субботу будет юго-восточным, на Правобережье преимущественно северо-западным, от 5 до 10 м/с.

Температура воздуха ночью в западных и восточных областях будет от +3 до +8 градусов (во Львовской, Волынской и Ривненской областях на поверхности грунта заморозки от 0 до 3 градусов), на остальной территории от +9 до +14 градусов.

На юге Украины в субботу прогнозируют около +18 градусов; днем будет от +17 до +22, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях – от +11 до +16.

На высокогорье Карпат ночью ожидается от +2 до +7 градусов, днем от +6 до +11.

В Киевской области 12 октября прогнозируют осадки – ночью ожидается сильный дождь, днем – умеренный дождь. Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем будет от +11 до +16. В Киеве ночью и днем от +12 до +14.

Как сообщал OBOZ.UA, Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть более мягкой, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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