Поделил поровну: суд Днепра забрал у матери половину арестованных эмбрионов и отдал родителям умершего мужчины

Суд вынес шокирующее решение по сюрреалистическому делу о разделении эмбрионов, рассмотрение которого длилось 2 года. Родители покойного мужа судились с невесткой за человеческие зародыши, которые были созданы благодаря репродуктивным технологиям. И суд решил отдать им три криоконсервированных эмбриона из шести, чтобы они смогли получить внуков с помощью суррогатного материнства.

Об этом Анастасия Кузьменко, жена умершего мужа, рассказала для СМИ.

Война за эмбрионы

Анастасия и Александр Кузьменко прожили в браке 5 лет. Мечтали о детях, но пришлось обращаться за помощью медиков и лечиться от бесплодия. Благодаря репродуктивным технологиям получили шесть эмбрионов.

Однако врачи не успели перенести зародыши в утробу, чтобы Анастасия выносила малышей – Александр заболел и внезапно умер.

Сразу после смерти свекры – Кузьменко Татьяна и Кузьменко Владимир – принялись давить на невестку, чтобы она перенесла эмбрионы как можно скорее и родила им внуков. Однако Анастасия отказалась, поскольку не могла оправиться от смерти любимого мужа и первые месяцы жила на успокоительном и снотворном, что могло повредить беременности.

Родители Александра долго не думали и подали в суд. Предварительно они заставили Анастасию уехать из квартиры сына, отказаться он наследства и прервали все контакты с ней.

Поэтому о том, что родители ее мужа пытаются отсудить у нее эмбрионы, Анастасия узнала из повестки в суд.

Так началась война за эмбрионы, которая длилась два года.

В суде родители Александра настаивали, что эмбрионы – это часть наследства, как квартира, машина или другие вещи. Мало того, в ходе рассмотрения дела эмбрионы отправили на экспертизу, несмотря на то, что они могли быть повреждены или вообще уничтожены. Однако ни "бабушка с дедушкой", ни судья на это не обращали внимания и разрешение на экспертизу было предоставлено.

Решение суда

Центральный районный суд Днепра в конце концов вынес решение, по которому три эмбриона передаются бабушке и дедушке, а три остаются маме. Пожилая пара может воспользоваться суррогатным материнством, а рожденных детей зарегистрировать как собственных.

"Признать право Кузьменко Татьяны Анатольевны и Кузьменко Владимира на дальнейшую регистрацию ребенка, который может родиться с использованием репродуктивных технологий через суррогатное материнство с использованием трех криоконсервированных эмбрионов", – зачитал решение судья Сергей Едаменко.

Кроме того, в решении суда говорится и о медицинской маркировке эмбрионов – то есть родителям умершего Александра должны отдать эмбрионы двух девочек и мальчика.

"Это как в магазине – определил мальчика, девочку, которых желают иметь родители моего мужа", – возмутилась Анастасия.

Она собирается подавать апелляцию, и если возникнет необходимость, то и кассацию и обращаться в Европейский суд.

Что говорят юристы

Еще больше сюра в скандальное дело добавляет тот факт, что в Украине родители Олега с этими эмбрионами не смогут ничего сделать.

В нашей стране запрещено суррогатное материнство по социальным мотивам и разрешено только по медицинским. То есть, чтобы ребенка для пары выносила посторонняя женщина, супруги должны лечиться и иметь четкие показатели, когда женщина не может выносить малыша. Только тогда пара может воспользоваться услугами суррогатного материнства.

Итак, ни одна клиника, которая имеет лицензию и работает легально в Украине, не может помочь Кузьменко стать родителями детей своего сына.

